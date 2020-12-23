Похудение и крабовые палочки: развенчан популярный миф
В обществе распространено мнение, что крабовые палочки содержат мало жира, поэтому употребляя их, можно избавиться от лишнего веса.
Какая на самом деле польза и вред от крабовых палочек, рассказала фитнес-тренер fat killers в Instagram.
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Продукты морского происхождения очень питательны и полезны, но и среди них встречается обработанный фастфуд. К такой категории относятся крабовые палочки, вред продукта становится очевидным уже после поверхностного изучения состава. Мы знаем, что они не имеют ничего общего с крабом и содержат очень мало рыбы, однако многие продолжают кормить ими своих детей. Говорят, что в крабовых палочках мало жира, поэтому они помогают худеть, но это тоже опасное заблуждение, – отметила fat killers.
Она пояснила, что для приготовления крабовых палочек, берут небольшое количество белой рыбы, много крахмала и неестественных добавок, и назвала причины, по которым стоит отказаться от этого этого продукта.
- Крабовые палочки – не морепродукт. Названия на иностранных упаковках Imatation crab meat. Имитированное крабовое мясо в палочках не несет пользы.
- Это пищевой мусор, который стоит денег. Многие покупают этот продукт из-за низкой цены.
- Крабовые палочки негативно влияют на пищеварение, ведь в них мало природных компонентов и много крахмала. Это приводит ко вздутию живота.
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- Крабовые палочки состоят преимущественно из крахмала низкого качества, поэтому категорически не подходят ни для диетического, ни для здорового питания.
- Содержание хлорида калия. Калий является важным минералом, его соединения с хлором – это альтернатива традиционной соли. Хлорид калия, как и хлорид натрия, полезен при очень умеренном употреблении, а избыток дает о себе знать мышечными и головными болями, слабостью, сердечно-сосудистыми проблемами.
- Высокое содержание натрия. В крабовых палочках содержится очень мало жира, поэтому некоторые люди думают, что употребляя этот продукт, можно похудеть. При этом в палочках много натрия, который не позволит избавиться от лишнего веса.
- В крабовых палочках также есть кармин – краситель из насекомых – кошенильная тля, или кошениль.
- Пирофосфат натрия. Эта добавка обеспечивает консистенцию, похожую на настоящее мясо краба. Однако она может вызвать дискомфорт со стороны пищеварительного тракта.
По словам фитнес-тренера, привычка употреблять крабовые палочки не только не поможет похудеть, но и вредит здоровью во всех направлениях.
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