Ни для кого не секрет, что для избавления от лишнего веса необходимо правильно питаться.

Какие продукты помогут похудеть и поправить здоровье, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.

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ТОП-3 продуктов для снижения веса

1. Специи

Многие из них по антибактериальным свойствам идентичны антибиотикам, делают детокс телу, очищая кровь, тем самым укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с инфекциями! – пояснила Кален.

По ее словам, главная заслуга специй в снижении веса заключаеся в том, что они разгоняют метаболизм, активируют митохондрии в клетках, после чего повышается теплообмен и калории начинают сжигаться.

Особенно полезные специи: куркума, все виды перцев, лавровый лист, гвоздика, имбирь, орегано.

2. Лук и чеснок⠀

Лук и чеснок, которые так привычны нам всем, являются кладезем витаминов и обладают антимикробными свойствами, необходимые при обострении заболеваний. В этих овощах содержатся: калий, кальций, фосфор, витамины группы В и С, селен, марганец, йод. Кроме того, лук и чеснок улучшают обмен веществ, поддерживают процессы метаболизма, что особенно нужно при избавлении от лишнего веса.

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3. Кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты содержат симбиотические бактерии, которые в кишечнике человека являются "конкурентом" для болезнетворных микробов.

Одной из крупных функций бактерий является очищающая. Симбиотичные бактерии захватывают на себя шлаки, и своими телами выносят шлаки и токсины из кишечника. Кисломолочные продукты очень важны при формировании здорового иммунитета и для снижения веса! Потому что лишний вес – это не только жир, но застоявшаяся вода в тканях и шлаки в кишечнике! – подчеркнула Кален.