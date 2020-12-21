Ні для кого не секрет, що для позбавлення від зайвої ваги необхідно правильно харчуватися.

Які продукти допоможуть схуднути і поправити здоров'я, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален у своєму Instagram.

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ТОП-3 продуктів для зниження ваги

1. Спеції

Багато з них за антибактеріальними властивостями ідентичні антибіотикам,, роблять детокс тілу, очищаючи кров, тим самим зміцнюють імунітет і допомагають в боротьбі з інфекціями! – пояснила Кален.

За її словами, головна заслуга спецій у зниженні ваги полягає в тому, що вони розганяють метаболізм, активують мітохондрії в клітинах, після чого підвищується теплообмін і калорії починають спалюватися.

Особливо корисні спеції: куркума, всі види перців, лавровий лист, гвоздика, імбир, орегано.

2. Цибуля і часник ⠀

Цибуля і часник, які так звичні нам всім, є джерелом вітамінів і мають антимікробні властивості, необхідні при загостренні захворювань. У цих овочах містяться: калій, кальцій, фосфор, вітаміни групи В і С, селен, марганець, йод. Крім того, цибуля і часник покращують обмін речовин, підтримують процеси метаболізму, що особливо потрібно при позбавленні від зайвої ваги.

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3. Кисломолочні продукти

Кисломолочні продукти містять симбіотичні бактерії, які в кишечнику людини є "конкурентом" для хвороботворних мікробів.

Однією з головних функцій бактерій є очисна. Симбіотичні бактерії захоплюють на себе шлаки, і своїми тілами виносять шлаки і токсини з кишечника. Кисломолочні продукти дуже важливі при формуванні здорового імунітету і для зниження ваги! Тому що зайва вага – це не лише жир, але й застояна вода у тканинах і шлаки в кишечнику! – наголосила Кален.