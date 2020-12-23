У суспільстві поширена думка, що крабові палички містять мало жиру, тому вживаючи їх, можна позбавитися зайвої ваги.

Яка насправді користь та шкода від крабових паличок, розповіла фітнес-тренерка fat killers в Instagram.

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Продукти морського походження дуже поживні і корисні, але і серед них зустрічається оброблений фастфуд. До такої категорії відносять крабові палички, шкода продукту стає очевидною вже після поверхневого вивчення складу. Ми знаємо, що вони не мають нічого спільного з крабом і містять дуже мало риби, проте багато хто продовжує годувати ними своїх дітей. Кажуть, що в крабових паличках мало жиру, тому вони допомагають худнути, але це теж небезпечна помилка, – зазначила fat killers.

Вона пояснила, що для приготування крабових паличок, беруть невелику кількість білої риби, багато крохмалю і неприродних добавок, та назвала причини, з яких варто відмовитися від цього продукту.

Крабові палички – не морепродукт. Назви на закордонних упаковках Imatation crab meat. Імітоване крабове м'ясо у паличках не несе користі.

Назви на закордонних упаковках Imatation crab meat. Імітоване крабове м'ясо у паличках не несе користі. Це харчове сміття , яке коштує грошей. Багато хто купує цей продукт через низьку ціну.

, яке коштує грошей. Багато хто купує цей продукт через низьку ціну. Крабові палички негативно впливають на травлення, адже в них мало природних компонентів і багато крохмалю. Це призводить до здуття живота.

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Крабові палички складаються переважно з крохмалю низької якості, тому категорично не підходять ні для дієтичного, ні для здорового харчування.

Вміст хлориду калію. Калій є найважливішим мінералом, його з'єднання з хлором – це альтернатива традиційної солі. Хлорид калію, як і хлорид натрію, корисний при дуже помірному вживанні, а надлишок дає про себе знати м'язовими і головними болями, слабкістю, серцево-судинними проблемами.

Калій є найважливішим мінералом, його з'єднання з хлором – це альтернатива традиційної солі. Хлорид калію, як і хлорид натрію, корисний при дуже помірному вживанні, а надлишок дає про себе знати м'язовими і Високий вміст натрію. У крабових паличках міститься дуже мало жиру, тому деякі люди думають, що вживаючи цей продукт, можна схуднути. При цьому у паличках є багато натрію, що не дозволить позбавитися зайвої ваги.

У крабових паличках міститься дуже мало жиру, тому деякі люди думають, що При цьому у паличках є багато натрію, що не дозволить позбавитися зайвої ваги. У крабових паличках також є кармін – барвник з комах – кошенільна тля, або кошеніль.

– кошенільна тля, або кошеніль. Пірофосфат натрію. Ця добавка забезпечує консистенцію, схожу на справжнє м'ясо краба. Проте вона може викликати дискомфорт з боку травного тракту.

За словами фітнес-тренерки, звичка вживати крабові палички не лише не допоможе схуднути, але і шкодить здоров'ю в усіх напрямках.

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