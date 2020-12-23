Кожен з нас знає про користь фруктів та сухофруктів. Але що можна вживати під час схуднення?

Цікаві нюанси про фрукти та сухофрукти розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.

Читайте Схуднення та крабові палички: розвінчано популярний міф

Фрукти чи сухофрукти: що корисніше

Калорійність

Сухофрукти містять у 3-5 разів більше калорій, ніж свіжі фрукти. При цьому вони менше насичують, тому простіше їх переїсти. У цьому пункті переможцем є фрукти.

Вітаміни

У магазинних фруктах вітамінів майже удвічі менше, ніж у щойно зірваних плодів. Проте, якщо говорити про сухофрукти, після їх теплової обробки, залишається вітамінів відсотків 20.

Фрукти чи сухофрукти – що корисніше? / Фото ferra

Цікаво Роздільне харчування: особливості та підводні камені

Мікроелементи

Процес дегідрації (через який проходять плоди для зневоднення) не робить ніякого впливу на вміст мікроелементів. Притому сухофруктами навіть простіше набрати необхідну норму, ніж споживати велику кількість свіжих фруктів, – пояснила fat killers.

Фрукти зберігають більше вітамінів, ніж сухофрукти / Фото prod-expo

Зберігання

Сухофрукти на відміну від фруктів, звісно, зберігати простіше, адже вони можуть чекати своєї черги протягом року.

За підсумком отримали нічию, проте через призму схуднення варто ставитися до сухофруктів насторожено, контролюючи обсяги споживання, – резюмувала фітнес-тренерка.