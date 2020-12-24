Когда хочется избавиться от лишнего веса, а не знаешь как – стоит начать с дефицита калорий.

Как сжечь 1000 калорий, рассказала фитнес-тренер з никнеймом fat killers в Instagram.

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1. Самый простой и эффективный способ сжечь калории – бег. За 60 минут можно избавиться от около 450 Ккал.

Чтобы увеличить это число и повысить уровень выносливости, профессиональные бегуны используют утяжелители для ног и специальную одежду. Также расход калорий будет больше при подъеме в гору или бегу по пересеченной местности, – пояснила тренер.

2. Езда на велосипеде поможет сжечь за час около 270 Ккал. Кроме того, это занятие поможет натренировать ноги и исключить нагрузку на коленные суставы.

3. Скакалка – отличный кардиотренажер, который можно использовать где угодно. Расход энергии зависит от интенсивности прыжков и веса человека. Примерно можно потратить 9 Ккал на 1 кг веса. То есть, если вес – 60 кг за час занятий вы можете избавиться от около 600 Ккал. И не забывайте, что скакалка также тренирует мышцы ягодиц, спины, живота и рук.

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4. Ходьба. Время движения в среднем темпе избавит вас от около 200 Ккал. Результат можно улучшить с помощью хорошей скорости и неровностей на дороге – поэтому выбирайте парк или лес.

Важно! Расход калорий зависит от веса человека, возраста, пола, уровня метаболизма, развитости мышц и телосложения. Отследить количество потраченных калорий с учетом именно ваших показателей помогут специальные мобильные приложения.

Fat killers напомнила, что для правильного похудения необходимо сбалансированное питание с дефицитом калорий и умеренными нагрузками.

И не забывайте, что бигмак, картошка фри и кола – это тоже 1000 калорий. Поэтому не перечеркните свои старания в ближайшем заведении фастфуда, – резюмировала фитнес-тренер.