Как привести себя в форму: видео эффективной тренировки на все тело
Для того чтобы привести себя в форму и получить красивую фигуру, необходимо выполнять комплекс упражнений.
Эффективную тренировку на все тело показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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Нам понадобятся замкнутая фитнес-резинка и длинный эспандер. Тем, кто тренируется дома, очень советую вам его приобрести. Перед тренировкой обязательно выполняем разминку 5-7 минут, – отметила Самойлова.
Из чего состоит тренировка
Сет выполняется в 4 подхода:
- Ягодичный мост с резинкой. Ноги находятся на возвышении, в верхней точке прожимаем ягодицы – 25 повторений.
- Сразу же без отдыха выполняем разведение колен с резинкой – 20 раз.
Далее следует несколько упражнений (технику смотрите на видео ниже):
- Отведение бедра назад с резинкой в 4 подхода по 25 раз на каждую ногу.
- Выпады в проходке – 4 подхода по 40 раз (по 20 повторений на каждую ногу).
- Сгибание ноги с резинкой – 4 подхода по 25 раз на каждую ногу.
- Подьем на носки, стоя на ступеньке – 30 раз в 3 подхода.
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Сет в 4 подхода:
- Отжимания – 15 раз;
- Тяга через сторону одной рукой с длинным эспандером по 20 повторений на каждую сторону.
- Разгибание рук на трицепс с длинным эспандером 20 раз по 4 подхода;
- Тяга с эспандером до уровня груди – 20 раз в 4 подхода;
- Планка на локтях – в 3 подхода по 1 минуте.
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