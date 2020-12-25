Для того чтобы привести себя в форму и получить красивую фигуру, необходимо выполнять комплекс упражнений.

Эффективную тренировку на все тело показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Нам понадобятся замкнутая фитнес-резинка и длинный эспандер. Тем, кто тренируется дома, очень советую вам его приобрести. Перед тренировкой обязательно выполняем разминку 5-7 минут, – отметила Самойлова.

Из чего состоит тренировка

Сет выполняется в 4 подхода:

Ягодичный мост с резинкой. Ноги находятся на возвышении, в верхней точке прожимаем ягодицы – 25 повторений. Сразу же без отдыха выполняем разведение колен с резинкой – 20 раз.

Далее следует несколько упражнений (технику смотрите на видео ниже):

Отведение бедра назад с резинкой в 4 подхода по 25 раз на каждую ногу.

назад с резинкой в 4 подхода по 25 раз на каждую ногу. Выпады в проходке – 4 подхода по 40 раз (по 20 повторений на каждую ногу).

– 4 подхода по 40 раз (по 20 повторений на каждую ногу). Сгибание ноги с резинкой – 4 подхода по 25 раз на каждую ногу.

– 4 подхода по 25 раз на каждую ногу. Подьем на носки, стоя на ступеньке – 30 раз в 3 подхода.

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Сет в 4 подхода:

Отжимания – 15 раз; Тяга через сторону одной рукой с длинным эспандером по 20 повторений на каждую сторону.

Разгибание рук на трицепс с длинным эспандером 20 раз по 4 подхода;

с длинным эспандером 20 раз по 4 подхода; Тяга с эспандером до уровня груди – 20 раз в 4 подхода;

до уровня груди – 20 раз в 4 подхода; Планка на локтях – в 3 подхода по 1 минуте.

После тренировки – растяжка всех проработанных мышечных групп.