Як привести себе в форму: відео ефективного тренування на все тіло
Для того щоб привести себе в форму і отримати гарну фігуру, необхідно виконувати комплекс вправ.
Ефективне тренування на все тіло показала спортсмен, віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.
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Нам знадобляться замкнута фітнес-гумка і довгий еспандер. Тим, хто тренується вдома, дуже раджу вам його придбати. Перед тренуванням обов'язково виконуємо розминку 5-7 хвилин, – зазначила Самойлова.
З чого складається тренування
Сет виконується у 4 підходи:
- Сідничний міст з фітнес-гумкою. Ноги знаходяться на узвишші, у верхній точці протискуєте сідниці – 25 повторень.
- Відразу ж без відпочинку виконуємо розведення колін з фітнес-гумкою – 20 разів.
Далі йде кілька вправ (техніку дивіться на відео нижче):
- Відведення стегна назад з фітнес-гумкою у 4 підходи по 25 разів на кожну ногу.
- Випади в проходці – 4 підходи по 40 разів (по 20 повторень на кожну ногу).
- Згинання ноги з фітнес-гумкою – 4 підходи по 25 разів на кожну ногу.
- Підйом на носки, стоячи на сходинці – 30 разів у 3 підходи.
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Сет в 4 підходи:
- Віджимання – 15 разів;
- Тяга через сторону однією рукою з довгим еспандером по 20 повторень на кожен бік.
- Розгинання рук на трицепс з довгим еспандером 20 разів у 4 підходи;
- Тяга с еспандером до рівня грудей – 20 разів у 4 підходи;
- Планка на ліктях – в 3 підходи по 1 хвилині.
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