Для того щоб привести себе в форму і отримати гарну фігуру, необхідно виконувати комплекс вправ.

Ефективне тренування на все тіло показала спортсмен, віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Нам знадобляться замкнута фітнес-гумка і довгий еспандер. Тим, хто тренується вдома, дуже раджу вам його придбати. Перед тренуванням обов'язково виконуємо розминку 5-7 хвилин, – зазначила Самойлова.

З чого складається тренування

Сет виконується у 4 підходи:

Сідничний міст з фітнес-гумкою. Ноги знаходяться на узвишші, у верхній точці протискуєте сідниці – 25 повторень. Відразу ж без відпочинку виконуємо розведення колін з фітнес-гумкою – 20 разів.

Далі йде кілька вправ (техніку дивіться на відео нижче):

Відведення стегна назад з фітнес-гумкою у 4 підходи по 25 разів на кожну ногу.

назад з фітнес-гумкою у 4 підходи по 25 разів на кожну ногу. Випади в проходці – 4 підходи по 40 разів (по 20 повторень на кожну ногу).

– 4 підходи по 40 разів (по 20 повторень на кожну ногу). Згинання ноги з фітнес-гумкою – 4 підходи по 25 разів на кожну ногу.

– 4 підходи по 25 разів на кожну ногу. Підйом на носки, стоячи на сходинці – 30 разів у 3 підходи.

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Сет в 4 підходи:

Віджимання – 15 разів; Тяга через сторону однією рукою з довгим еспандером по 20 повторень на кожен бік.

Розгинання рук на трицепс з довгим еспандером 20 разів у 4 підходи;

з довгим еспандером 20 разів у 4 підходи; Тяга с еспандером до рівня грудей – 20 разів у 4 підходи;

до рівня грудей – 20 разів у 4 підходи; Планка на ліктях – в 3 підходи по 1 хвилині.

Після тренування обов'язково має бути розтяжка всіх опрацьованих м'язових груп.