Для того щоб отримати ідеальний прес і просушити живіт, потрібен комплексний підхід – збалансоване харчування і фізичні навантаження.

Які вправи потрібно виконувати, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.

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Як просушити живіт? Саме це часто запитують підписниці і просять розповісти, показати секретні вправи для "просушки" преса, живота... Не втомлюся повторювати, оскільки сподіваюся, що постійне нагадування цих фактів все ж відкладеться в головах народу, – зазначила Самойлова.

5 фактів про кубики від Самойлової

Неможливо локально позбутися жиру в якійсь певній зоні.

в якійсь певній зоні. Видимість кубиків залежить від товщини жирового прошарку на животі.

залежить від товщини жирового прошарку на животі. Щоб отримати гарний прес і плоский живіт потрібно стежити за харчуванням і займатися спортом.

Тренування на прес тривалістю 30-40 хвилин не має сенсу. У такий спосіб вдасться спалити калорії, але живіт не стане більш плоским.

При комплексному підході і за допомогою показаних вправ (дивіться відео нижче) кілька разів на тиждень результат не змусить себе чекати.

Гарний прес можна отримати лише при комплексному підході / Фото vapeadept

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Вона також показала ефективні вправи на прес, в яких також задіяні стегна і руки.

Після зйомок цих вправ я не могла ні кашлянути, ні посміятися 3 дні – м'язи преса були в шоці, – резюмувала Самойлова.

Круті вправи від чемпіонки України: