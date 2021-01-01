Як просушити живіт: чемпіонка України розкрила цікаві факти
Для того щоб отримати ідеальний прес і просушити живіт, потрібен комплексний підхід – збалансоване харчування і фізичні навантаження.
Які вправи потрібно виконувати, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.
Читайте Як привести себе в форму: відео ефективного тренування на все тіло
Як просушити живіт? Саме це часто запитують підписниці і просять розповісти, показати секретні вправи для "просушки" преса, живота... Не втомлюся повторювати, оскільки сподіваюся, що постійне нагадування цих фактів все ж відкладеться в головах народу, – зазначила Самойлова.
5 фактів про кубики від Самойлової
- Неможливо локально позбутися жиру в якійсь певній зоні.
- Видимість кубиків залежить від товщини жирового прошарку на животі.
- Щоб отримати гарний прес і плоский живіт потрібно стежити за харчуванням і займатися спортом.
- Тренування на прес тривалістю 30-40 хвилин не має сенсу. У такий спосіб вдасться спалити калорії, але живіт не стане більш плоским.
- При комплексному підході і за допомогою показаних вправ (дивіться відео нижче) кілька разів на тиждень результат не змусить себе чекати.
Гарний прес можна отримати лише при комплексному підході / Фото vapeadept
Цікаво Як наростити м'язову масу: покроковий план від чемпіонки
Вона також показала ефективні вправи на прес, в яких також задіяні стегна і руки.
Після зйомок цих вправ я не могла ні кашлянути, ні посміятися 3 дні – м'язи преса були в шоці, – резюмувала Самойлова.
Круті вправи від чемпіонки України:
Поділитися новиною