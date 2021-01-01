Каждая девушка мечтает, чтобы ноги были стройными, а ягодицы упругими.

Какие упражнения помогут добиться крутого результата даже в домашних условиях, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Покажу вам 4 интересных варианта выпадов. Для них я использую специальные бахилы для скольжения, но для домашних тренировок вам нужен кусок гладкой ткани и ламинат на полу, – отметила Самойлова.

Она подчеркнула, что упражнения совсем не легкие, как может показаться на первый взгляд.

Какие выпады делать

Выпад назад – скользим по полу ногой. Выполяем в 3-4 подхода по 15 раз на каждую ногу. Скольжение ногой в сторону – таз опорной ноги отводим назад. Делаем в 3-4 подхода по 15 повторений на каждую ногу. Скольжение назад в глубокий выпад, подтягивание колена в полуприседе, и снова скольжение назад. Упражнение выполняем в 3-4 подхода по 12 раз каждой ногой. Тройное скольжение – в сторону, назад, в сторону. 3 подхода по 10 раз каждой ногой.

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Выпады сделают ноги красивыми, а бедра – подтянутыми / Фото 2womans

Как правильно выполнять выпады – смотрите на видео: