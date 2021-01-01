Красиві ноги в домашніх умовах: 4 варіанти випадів
Кожна дівчина мріє, щоб ноги були стрункими, а сідниці пружними.
Які вправи допоможуть домогтися крутого результату навіть у домашніх умовах, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.
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Покажу вам 4 цікавих варіанти випадів. Для них я використовую спеціальні бахіли для ковзання, але для домашніх тренувань вам потрібен шматок гладкої тканини і ламінат на підлозі, – зазначила Самойлова.
Вона підкреслила, що вправи зовсім нелегкі, як може здатися на перший погляд.
Які випади робити
- Випад назад – ковзаємо по підлозі ногою. Виконуємо в 3-4 підходи по 15 разів на кожну ногу.
- Ковзання ногою у бік – таз опорної ноги відводимо назад. Робимо в 3-4 підходи по 15 повторень на кожну ногу.
- Ковзання назад в глибокий випад, підтягування коліна у напівприсяді, і знову ковзання назад. Вправу виконуємо в 3-4 підходи по 12 разів кожною ногою.
- Потрійне ковзання – у бік, назад, у бік. 3 підходи по 10 разів кожною ногою.
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Випади зроблять ноги красивими, а стегна – підтягнутими / Фото 2womans
Як правильно виконувати випади – дивіться на відео:
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