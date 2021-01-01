Кожна дівчина мріє, щоб ноги були стрункими, а сідниці пружними.

Які вправи допоможуть домогтися крутого результату навіть у домашніх умовах, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Покажу вам 4 цікавих варіанти випадів. Для них я використовую спеціальні бахіли для ковзання, але для домашніх тренувань вам потрібен шматок гладкої тканини і ламінат на підлозі, – зазначила Самойлова.

Вона підкреслила, що вправи зовсім нелегкі, як може здатися на перший погляд.

Які випади робити

Випад назад – ковзаємо по підлозі ногою. Виконуємо в 3-4 підходи по 15 разів на кожну ногу. Ковзання ногою у бік – таз опорної ноги відводимо назад. Робимо в 3-4 підходи по 15 повторень на кожну ногу. Ковзання назад в глибокий випад, підтягування коліна у напівприсяді, і знову ковзання назад. Вправу виконуємо в 3-4 підходи по 12 разів кожною ногою. Потрійне ковзання – у бік, назад, у бік. 3 підходи по 10 разів кожною ногою.

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Випади зроблять ноги красивими, а стегна – підтягнутими / Фото 2womans

Як правильно виконувати випади – дивіться на відео: