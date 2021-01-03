После длительных праздников всегда тяжело не только вернуться в форму, но и к привычным физическим нагрузкам.

Как и с чего начать тренировки, показала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Конечно, после перерыва важно правильно входить в нагрузку. Не стоит сразу начинать с интенсивных тренировок. Чтобы не надорвать связки и подготовить сердечно-сосудистую систему после пассивно-вредного отдыха (алкоголь, застолье, отсутствие двигательной активности), будем действовать постепенно, – отметила Медушкина.

По ее словам, если перед праздничным перерывом повышалась степень нагрузки, сейчас необходимо сделать небольшой "откат" назад по интенсивности.

Возвращение к спорту следует начать с легких аэробных или силовых тренировок – нагрузка должна составлять около 50% процентов от привычной.

Важно: пульс должен находиться в зоне легкой активности или жиросжигающей зоне нижней части диапазона.

Возвращаться к нагрузкам нужно постепенно / Фото lifehack

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Для полноценного возвращения к спорту потребуется неделя. Этого времени достаточно, чтобы привести мышцы в тонус и подготовить их к дальнейшим нагрузкам без вреда для здоровья.

Какие упражнения можно выполнять

Внимание: для выполнения упражнений понадобятся эспандеры или гантели, а также фитнес-коврик и питьевая вода.