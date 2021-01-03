Как возобновить тренировки после перерыва: видео
После длительных праздников всегда тяжело не только вернуться в форму, но и к привычным физическим нагрузкам.
Как и с чего начать тренировки, показала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.
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Конечно, после перерыва важно правильно входить в нагрузку. Не стоит сразу начинать с интенсивных тренировок. Чтобы не надорвать связки и подготовить сердечно-сосудистую систему после пассивно-вредного отдыха (алкоголь, застолье, отсутствие двигательной активности), будем действовать постепенно, – отметила Медушкина.
По ее словам, если перед праздничным перерывом повышалась степень нагрузки, сейчас необходимо сделать небольшой "откат" назад по интенсивности.
Возвращение к спорту следует начать с легких аэробных или силовых тренировок – нагрузка должна составлять около 50% процентов от привычной.
Возвращаться к нагрузкам нужно постепенно / Фото lifehack
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Для полноценного возвращения к спорту потребуется неделя. Этого времени достаточно, чтобы привести мышцы в тонус и подготовить их к дальнейшим нагрузкам без вреда для здоровья.
Какие упражнения можно выполнять
- Ягодичный мостик со стула с разведением колен. В этом упражнении работают ягодицы и бедра. Выполняем в 3 подхода по 20 раз.
- Жим на дельты сидя. Занятие позволяет "запустить" плечи и руки. Выполняем в 3 подхода по 15 повторений.
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