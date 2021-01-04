Для тех кто хочет похудеть, но не хочет сильно напрягаться, есть простое решение – статические нагрузки.

Они подойдут как для начинающих, так и для продвинутых спортсменов, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

Читайте Как возобновить тренировки после перерыва: видео

Лучший способ ничего не делать и худеть. Если вам тяжело собраться с силами после длительного перерыва или нет настроения для силовых и кардиотренировок, но результатов непременно хочется, давайте обсудим отличный тренинг для ленивцев и нелюбителей потеть. А именно – статические нагрузки, – отметила Медушкина.

По ее словам, такие нагрузки повышают выносливость мышц и связок, а также укрепляют мышцы кора и подтягивают формы. Кроме того, эти упражнения подойдут и для начинающих, и для продвинутых спортсменов. Найдутся упражнения стоя, сидя и даже лежа.

Есть много специализированных статических упражнений с высоким кпд, которые сразу работают над всем телом, например многофункциональная планка, которую я в видео показываю с резинкой, – рассказала фитнес-эксперт.

Она уточнила, что упражнение нужно делать в несколько подходов по 30 секунд.

Кроме того, Медушкина показала, как динамические нагрузки превратить в статические.

Статическая нагрузка поможет похудеть и привести тело в порядок / Фото hochu

Интересно Как похудеть без диет: названы два главных правила

Привычные нам упражнения на ягодицы стоя можно легко превратить в статические, фиксируясь в точке наивысшего напряжения. Главное – соблюдать технику и не выходить из позиции, держать спину, не переводить нагрузку на другие мышцы, – добавила она.

В частности, присед, выпад или плие (смотрите ниже видео №2) можно выполнять в статическом виде. Начинайте с трех подходов по 20 секунд и постепенно увеличивайте время.

Также есть упражнения, которые делаются лежа на спине. Для этого ставите стопы, согнув колени, отрываете лопатки от поверхности, заводите руки за голову и фиксируетесь в этом положении. Выполняете от 3 до 5 подходов (смотрите видео ниже).

ВИДЕО: