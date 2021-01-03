Как похудеть без диет: названы два главных правила
Для того чтобы избавиться от лишнего веса, приходится прилагать много усилий. Но существует 2 правила, без которых не обойтись.
Что поможет похудеть – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.
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Следуя этим всего двум простым правилам похудения, вы сможете ощутить первые результаты уже через несколько дней. И вы даже не будете себя в чем-то ограничивать, – отметила Кален.
Два главных правила для похудения
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Осознанное питание
Это означает, что есть нужно тогда, когда вы испытываете чувство голода. Так организм дает понять, что ему нужна энергия. Довольно часто люди едят от скуки, по привычке и т.д. После перекуса настроение, конечно поднимается, но ненадолго, а вот жировые отложения остаются с вами. Поэтому ешьте только по голоду.
Питайтесь только тогда, когда ощущаете чувство голода / Фото maxmenu
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Еда без фона
В современном мире большинство людей едят и параллельно смотрят фильм или видео на телефоне, или просматривают новости в социальных сетях. В подобной ситуации фокус внимания сильно перегружается, и вы не замечаете, что насытились, но продолжаете есть. В таком случае переедание гарантировано. Поэтому не мешайте еду с кучей других действий.
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