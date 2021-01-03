Для того чтобы избавиться от лишнего веса, приходится прилагать много усилий. Но существует 2 правила, без которых не обойтись.

Что поможет похудеть – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.

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Следуя этим всего двум простым правилам похудения, вы сможете ощутить первые результаты уже через несколько дней. И вы даже не будете себя в чем-то ограничивать, – отметила Кален.

Два главных правила для похудения

Осознанное питание

Это означает, что есть нужно тогда, когда вы испытываете чувство голода. Так организм дает понять, что ему нужна энергия. Довольно часто люди едят от скуки, по привычке и т.д. После перекуса настроение, конечно поднимается, но ненадолго, а вот жировые отложения остаются с вами. Поэтому ешьте только по голоду.

Питайтесь только тогда, когда ощущаете чувство голода / Фото maxmenu

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Еда без фона

В современном мире большинство людей едят и параллельно смотрят фильм или видео на телефоне, или просматривают новости в социальных сетях. В подобной ситуации фокус внимания сильно перегружается, и вы не замечаете, что насытились, но продолжаете есть. В таком случае переедание гарантировано. Поэтому не мешайте еду с кучей других действий.