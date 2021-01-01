Во время новогодних праздников всех интересует вопрос: как прийти в форму после съеденных салатов и прочих вкусностей?

В этом вам помогут разгрузочные дни. Существует несколько вариантов разгрузки, рассказала диетолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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Жирная, трудноперевариваемая пища, обилие калорий, недостаток полезных веществ – все это способно ухудшить наше самочувствие и привести со временем к расстройству желудочно-кишечного тракта. Чтобы снизить риск возникновения таких неприятностей, рекомендуется периодически устраивать для себя так называемые разгрузочные дни, во время которых организму предоставляется отдых от "тяжелых" продуктов, – отметила Никитчук.

Она назвала несколько вариантов разгрузочных дней.

Разгрузочные дни

На воде

Этот вариант считается наиболее жестким, но эффективным. В течение дня нужно пить только воду. По словам Никитчук, 24 часа на воде – это безопасный период голода. Однако подобный способ не рекомендуется использовать новичкам, иначе это может закончиться трехдневным "углеводным запоем". Кроме того, у метода есть противопоказания. Например, отсутствие желчного пузыря, диабет и много других. Попросту говоря, этот способ – для здоровых людей.

На овощных отварах

Этот вариант более мягкий, чем на воде.

На отварных или сырых овощах

Способ разгрузки на отварных овощах подойдет почти всем. Выбирайте капусту стручковую фасоль, кабачки и пр. Продукты нужно отварить и употреблять 4-5 раз в день. Сырые овощи – способ не для всех. В частности, такой вариант не подойдет людям, имеющим гастрит, панкреатит и пр.

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На смузи

Здесь важно учесть, что перемалывание овощей и фруктов нарушает структуру клетчатки. Поэтому этот способ лучше включать в смешанный разгрузочный день. Когда завтрак – это смузи (из овощей, фруктов и зелени), обед – суп-пюре, полдник – запеченные овощи, ужин – салат из овощей.

Смузи – один из вариантов разгрузки / Фото eda

На соках

Разгрузка на соках, по словам диетолога, – самая вредная. Это связано с тем, что "концентрация фруктозы и отсутствие клетчатки ударяет по поджелудочной железе и вызывает огромный всплекс инсулина". Никитчук не рекомендует такой способ.

Смешанные

В меню включают смузи, запеченные овощи, супы-пюре, овощные салаты и пр.

К выбору разгрузочного дня надо подходить серьезно и обязательно учитывать ваше состояние здоровья, пищевого поведения, психоэмоционального состояния и даже физической нагрузки, – подчеркнула Светлана Никитчук.