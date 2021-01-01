Під час новорічних свят всіх цікавить питання: як прийти у форму після з'їдених салатів та іншої смакоти?

У цьому вам допоможуть розвантажувальні дні. Існує кілька варіантів розвантаження, розповіла дієтологиня Світлана Нікітчук у своєму Instagram.

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Жирна та складна для перетравлення їжа, велика кількість калорій, недолік корисних речовин – все це здатне погіршити наше самопочуття і привести з часом до розладу шлунково-кишкового тракту. Щоб знизити ризик виникнення таких неприємностей, рекомендується періодично влаштовувати для себе так звані розвантажувальні дні, під час яких організму надається відпочинок від "важких" продуктів, – зазначила Нікітчук.

Вона назвала кілька варіантів розвантажувальних днів.

Розвантажувальні дні

На воді

Цей варіант вважається найбільш жорстким, але ефективним. Протягом дня потрібно пити тільки воду. За словами Нікітчук, 24 години на воді – це безпечний період голоду. Однак подібний спосіб не рекомендується використовувати новачкам, інакше це може закінчитися триденним "вуглеводним запоєм". Крім того, у методу є протипоказання. Наприклад, відсутність жовчного міхура, діабет і багато інших. Попросту кажучи, цей спосіб – для здорових людей.

На овочевих відварах

Цей варіант більш м'який, ніж на воді.

На відварених або сирих овочах

Спосіб розвантаження на відварених овочах підійде майже всім. Вибирайте капусту, стручкову квасолю, кабачки та ін. Продукти потрібно відварити і вживати 4-5 разів на день. Сирі овочі – спосіб не для всіх. Зокрема, такий варіант не підійде людям, що мають гастрит, панкреатит та ін.

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На смузі

Тут важливо врахувати, що перемелювання овочів і фруктів порушує структуру клітковини. Тому цей спосіб краще включати в змішаний розвантажувальний день. Коли сніданок – це смузі (з овочів, фруктів і зелені), обід – суп-пюре, полуденок – запечені овочі, вечеря – салат з овочів.

Смузі – один з варіантів розвантаження / Фото eda

На соках

Розвантаження на соках, за словами дієтолога, – найшкідливіше. Це пов'язано з тим, що "концентрація фруктози і відсутність клітковини вдаряє по підшлунковій залозі і викликає величезний сплеск інсуліну". Нікітчук не рекомендує такий спосіб.

Змішані

В меню включають смузі, запечені овочі, супи-пюре, овочеві салати та ін.

До вибору розвантажувального дня треба підходити серйозно і обов'язково враховувати ваш стан здоров'я, харчову поведінку, психоемоційний стан та навіть фізичне навантаження, – підкреслила Світлана Нікітчук.