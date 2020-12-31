Якщо ти давно мрієш позбавитися від зайвої ваги, то маєш знати, що є звички, які цьому заважають.

Які ранкові дії не дають тобі скинути кілограми, розповіла фітнес-тренерка fat killers в Instagram.

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Відсутність зарядки

Кожного ранку має бути хоча б невелика розминка. Так організм прокинеться швидше і працюватиме скоріше, а це означає, що і перетравлюватиме з'їдене за день теж швидше.

Подвійний латте

Вживаючи щоранку цей напій, ви можете навіть не здогадуватися про те, що для переварення латте потрібно дуже сильно постаратися. І, так, він призведе до зайвих кілограмів.

Смачний напій має "побічку" / Фото racion

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Негативне мислення

У кожному дні є щось гарне та добре. Починайте кожен ранок з позитивних думок – так рівень стресу значно знизиться і заїдати пампушками поганий настрій більше не захочеться.

Бутерброди

Найнебезпечніша звичка для тих, хто прагне схуднути. Особливо це стосується тих, хто вибирає білий свіжий хліб. Замість заряду енергії організм отримує купу зайвих калорій, які осідають на стегнах і талії. Розпочинайте ранок з каш із ягодами та фруктами.

Бутерброди – найбільша небезпека для людини, яка худне / Фото belochka77