Деякі продукти харчування можуть впливати на настрій людини. Проте вживати їх потрібно правильно.

Яку їжу слід їсти, коли і в якій кількості розповіли дієтологи з samoylenko_diet в Instagram.

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Наші органи травлення, а саме кишечник – впливають на наш настрій і відповідають за імунітет в цілому. Стрес впливає на харчову поведінку, багатьом хочеться більше солодкого і калорійного. Щоб не було стрибків ваги, потрібно навчитися балансувати енергію, – відзначили дієтологи.

За їх словами, для балансу енергії допоможуть:

вітаміни групи В, вітамін С і D;

цинк, йод, селен, калій, магній;

Омега-3, які містяться в жирних сортах риби.

Омега-3 покращує роботу мозку і містить амінокислоту триптофан. Як наслідок – виробляється серотонін, – пояснили медики.

Які продукти роблять людину щасливішою

Риба та морепродукти. Ці продукти повинні бути основним прийомом їжі (по 100-150 г в день).

Ці продукти повинні бути основним прийомом їжі (по 100-150 г в день). Шоколад – найвідоміший спосіб боротьби з депресією. Він містить магній, який допомагає знизити рівень кортизолу (гормону стресу). Шоколад можна їсти до 15:00, але не більше 30 г на день. Важливо: відсоток какао повинен бути не менше 75%.

– найвідоміший спосіб боротьби з депресією. Він містить магній, який допомагає знизити рівень кортизолу (гормону стресу). Шоколад можна їсти до 15:00, але не більше 30 г на день. відсоток какао повинен бути не менше 75%. Фрукти і овочі дозволяють створити сприятливу флору для кишечника. Вони містять вітаміни групи В, мікроелементи і клітковину.

За словами дієтологів, ідеальним фруктом для підняття настрою є банан. Але їсти його потрібно в першій половині дня.

Горіхи (за винятком арахісу і кешью), насіння льону, кунжуту, гарбуза містять Омега-3 і залізо і також підходять для перекусу.

(за винятком арахісу і кешью), насіння льону, кунжуту, гарбуза містять Омега-3 і залізо і також підходять для перекусу. Кисломолочні продукти (кефір або натуральний йогурт) потрібні для комфорту кишечника. Рекомендується вживати 200-250 мл у другій половині дня і не поєднувати з фруктами.

(кефір або натуральний йогурт) потрібні для комфорту кишечника. Рекомендується вживати 200-250 мл у другій половині дня і не поєднувати з фруктами. Цільнозернові крупи сприяють метаболізму. Їх потрібно їсти до 15:00.

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М'ясо та субпродукти позитивно впливають на настрій і імунітет, оскільки містять залізо. Червоні сорти м'яса рекомендується їсти в обід з овочами. Біле м'ясо можна і на вечерю.

позитивно впливають на настрій і імунітет, оскільки містять залізо. Червоні сорти м'яса рекомендується їсти в обід з овочами. Біле м'ясо можна і на вечерю. Бобові не тільки дозволяють контролювати рівень цукру, а й підвищують рівень гормону щастя.

Вода позитивно впливає на емоції людини і допомагає знизити вагу. Пити потрібно за півгодини до їжі і через годину після.

Якщо протягом дня ви будете додавати ці продукти у свій раціон, то через короткий проміжок часу будете почувати себе більш щасливими і здоровими, – резюмували дієтологи.