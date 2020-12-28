Багато хто помічав, що під час стресу в організмі відбувається стрибок ваги. Це пов'язано з підвищенням рівня гормону кортизолу.

Що це за гормон і чому ми набираємо вагу через стресові ситуації, розповідає samoylenko_diet в Instagram.

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Від стресу набирають вагу! Трапляється це, коли в організмі виробляється занадто багато кортизолу – гормону стресу. Побачити таку людину можна здалеку, адже набір ваги, викликаний високим рівнем кортизолу, проявляється по-своєму: у таких людей будуть стрункі обличчя, руки і ноги, але важкий центр тіла, – пояснили дієтологи.

Що впливає на рівень кортизолу

постійні стреси;

великі силові навантаження;

багато кави та інших кофеїн напоїв (кава, чай, кола, енергетики);

куріння;

недостача сну;

пухлина, яка продукує вироблення кортизолу.

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Високий рівень кортизолу провокує відчуття голоду і тягу до солодкого.

Ми приборкуємо стрес солодким, але тим самим лише провокуємо надмірну вироблення кортизолу. Мало того, що ви перебуваєте в замкнутому колі, ви набираєте вагу і підвищуєте ризики розвитку цукрового діабету, – розповіли дієтологи.

У той же час відзначається, що у кортизолу є і позитивні сторони. Наприклад, він допомагає зібратися в екстреній ситуації, активізує наш мозок, а також впливає на травлення і обмін речовин і дозволяє імунітету реагувати на хворобу або травму.