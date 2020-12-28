Многие замечали, что во время стресса в организме происходит скачок веса. Это связано с повышением уровня гормона кортизола.

Что это за гормон и почему мы набираем вес из-за стрессовых ситуаций, рассказывает samoylenko_diet в Instagram.

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От стресса набирают вес! Случается это, когда в организме вырабатывается слишком много кортизола – гормона стресса. Увидеть такого человека можно издалека, ведь набор веса, вызванный высоким уровнем кортизола, проявляется по-своему: у таких людей будут стройные лицо, руки и ноги, но грузный центр тела, – пояснили диетологи.

Что влияет на уровень кортизола

постоянные стрессы;

большие силовые нагрузки;

много кофе и других кофеинсодержащих напитков (кофе, чай, кола, энергетики);

курение;

недостаток сна;

опухоль, которая продуцирует выработку кортизола.

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Высокий уровень кортизол провоцирует чувство голода и тягу к сладкому.

Мы укрощаем стресс сладким, но тем самым только провоцируем чрезмерную выработку кортизола. Мало того, что вы находитесь в замкнутом кругу, вы набираете вес и повышаете риски развития сахарного диабета, – рассказали диетологи.

В то же время отмечается, что у кортизола есть и положительные стороны. Например, он помогает собраться в экстренной ситуации, активизирует наш мозг, а также влияет на пищеварение и обмен веществ и позволяет иммунитету реагировать на болезнь или травму.