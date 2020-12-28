Правильно ли вы худеете: врач назвала перечень ошибок, которые мешают сбросить вес
Предлагаем чек-лист, по которому можно проверить свой процесс похудения. Узнайте, все ли вы делаете правильно.
В чек-лист собраны основные пункты, которые нужно выполнять регулярно для успешного похудения. Перечень рекомендует в своем блоге врач Альбина Комиссарова.
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Голодание, детокс и отказ от определенных продуктов не помогают похудеть / Фото НВ
Типичными ошибками при похудении является несоблюдение этих пунктов. Итак, узнайте, правильно ли вы избавляетесь от лишнего веса.
Проверьте свое похудение по этим пунктам:
- Я каждый день ем белковые, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, а также употребляю масло.
- Я не исключаю из своего рациона лактозу и глютен, чтобы похудеть.
- Я не использую БАДы для снижения веса.
- Я регулярно гуляю, много двигаюсь, а также тренируюсь.
- Я ем после 6 и полноценно ужинаю.
- Я не запрещаю себе отдельные виды продуктов и не верю, что от картофеля, бананов или хлеба можно набрать вес.
- Я ем углеводы, особенно медленные.
- Я понимаю, что похудение происходит равномерно и не ищу диету для бедер или живота.
- Я употребляю углеводы и белок вместе, ведь знаю, что теория раздельного питания не доказана научно.
- Я не пью слишком много воды "через силу", чтобы похудеть.
- Я не использую детокс и программы для очистки организма, ведь понимаю, что эти функции выполняют печень и почки.
- Я не верю, что существуют волшебные продукты, которые помогут похудеть.
Существует стереотип, что нужно питаться только овощами, чтобы похудеть / Фото My sport life
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Если вы придерживаетесь этих пунктов – это значит, что процесс вашего похудения идет правильным путем. Продолжайте верить только в научно доказанные методы похудения. К ним относят создание умеренного дефицита калорий и регулярные физические нагрузки.
Лишний вес появляется из-за чрезмерного потребления калорий / Фото Rosadonna
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