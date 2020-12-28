Предлагаем чек-лист, по которому можно проверить свой процесс похудения. Узнайте, все ли вы делаете правильно.

В чек-лист собраны основные пункты, которые нужно выполнять регулярно для успешного похудения. Перечень рекомендует в своем блоге врач Альбина Комиссарова.

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Голодание, детокс и отказ от определенных продуктов не помогают похудеть / Фото НВ

Типичными ошибками при похудении является несоблюдение этих пунктов. Итак, узнайте, правильно ли вы избавляетесь от лишнего веса.

Проверьте свое похудение по этим пунктам:

Я каждый день ем белковые, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, а также употребляю масло. Я не исключаю из своего рациона лактозу и глютен, чтобы похудеть. Я не использую БАДы для снижения веса. Я регулярно гуляю, много двигаюсь, а также тренируюсь. Я е м после 6 и полноценно ужинаю. Я не запрещаю себе отдельные виды продуктов и не верю, что от картофеля, бананов или хлеба можно набрать вес. Я е м углеводы, особенно медленные. Я понимаю, что похудение происходит равномерно и не ищу диету для бедер или живота. Я употребляю углеводы и белок вместе, ведь знаю, что теория раздельного питания не доказана научно. Я не пью слишком много воды "через силу", чтобы похудеть. Я не использую детокс и программы для очистки организма, ведь понимаю, что эти функции выполняют печень и почки. Я не верю, что существуют волшебные продукты, которые помогут похудеть.



Существует стереотип, что нужно питаться только овощами, чтобы похудеть / Фото My sport life

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Если вы придерживаетесь этих пунктов – это значит, что процесс вашего похудения идет правильным путем. Продолжайте верить только в научно доказанные методы похудения. К ним относят создание умеренного дефицита калорий и регулярные физические нагрузки.