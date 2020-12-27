Как правильно питаться после 40 лет: продукты, которые нужно включить в рацион
После 40 лет организм нуждается в поддержке: и это и правильно подобранный рацион, и физическая активность.
Какие продукты следует включить в рацион после 40, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.
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Как поддерживать форму после 40 лет: общие рекомендации
После 40 лет метаболизм замедляется, а гормональный фон меняется. Поэтому не рекомендуется садиться на жесткую диету – это может привести к ухудшению здоровья.
Питание должно быть вкусным и разнообразным, добавьте в рацион больше свежих овощей и рыбу. Не рекомендуется устраивать разгрузочные дни на кефире и гречке.
В жизни должна быть физическая активность: бег, зарядка, гимнастика, плавание и другие упражнения, которые помогут сжечь калории и поддержать тело в тонусе. Также полезны прогулки на свежем воздухе – они улучшат кровообращение и обмен веществ.
Питание должно быть вкусным и разнообразным / Фото fitcurves
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Меню женщины после 40: каким оно должно быть
С возрастом в организме женщины иссякает запас эстрогена, гормона, который участвует в обменных процессах и отвечает за эмоциональную стабильность. Его недостаток приводит к раздражительности и быстрой утомляемости. Поэтому желательно включить в рацион растительную пищу, содержащую этот компонент, – отметила Кален.
Какие продукты включить в рацион
- Льняное масло
- Яблоки и абрикосы
- Гранаты
- Фасоль, нут, горох, соя
- Сельдерей, шпинат, спаржа, баклажаны
- Семена тыквы и орехи⠀
- Птица
- Рыба
- Моллюски
- Устрицы
- Кальмары
- Куркума
- Имбирь.
Также Кален отметила, что в рационе должны быть крупы: овес, рожь, отруби, бурый рис и ячмень. При этом для поддержания формы нужно следить за порциями и не переедать.
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