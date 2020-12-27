После 40 лет организм нуждается в поддержке: и это и правильно подобранный рацион, и физическая активность.

Какие продукты следует включить в рацион после 40, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.

Важно Обезжиренные молочные продукты и похудение: названы нюансы, о которых вы могли не знать

Как поддерживать форму после 40 лет: общие рекомендации

После 40 лет метаболизм замедляется, а гормональный фон меняется. Поэтому не рекомендуется садиться на жесткую диету – это может привести к ухудшению здоровья.

Питание должно быть вкусным и разнообразным, добавьте в рацион больше свежих овощей и рыбу. Не рекомендуется устраивать разгрузочные дни на кефире и гречке.

В жизни должна быть физическая активность: бег, зарядка, гимнастика, плавание и другие упражнения, которые помогут сжечь калории и поддержать тело в тонусе. Также полезны прогулки на свежем воздухе – они улучшат кровообращение и обмен веществ.

Питание должно быть вкусным и разнообразным / Фото fitcurves

Интересно Названы ТОП-3 продукта для похудения и здоровья

Меню женщины после 40: каким оно должно быть

С возрастом в организме женщины иссякает запас эстрогена, гормона, который участвует в обменных процессах и отвечает за эмоциональную стабильность. Его недостаток приводит к раздражительности и быстрой утомляемости. Поэтому желательно включить в рацион растительную пищу, содержащую этот компонент, – отметила Кален.

Какие продукты включить в рацион

Льняное масло

Яблоки и абрикосы

Гранаты

Фасоль, нут, горох, соя

Сельдерей, шпинат, спаржа, баклажаны

Семена тыквы и орехи⠀

Птица

Рыба

Моллюски

Устрицы

Кальмары

Куркума

Имбирь.

Также Кален отметила, что в рационе должны быть крупы: овес, рожь, отруби, бурый рис и ячмень. При этом для поддержания формы нужно следить за порциями и не переедать.