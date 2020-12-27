Після 40 років організм потребує підтримки: і це і правильно підібраний раціон, і фізична активність.

Які продукти слід включити в раціон після 40, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультант з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален в своєму Instagram.

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Як підтримувати форму після 40 років: загальні рекомендації

Після 40 років метаболізм сповільнюється, а гормональний фон змінюється. Тому не рекомендується сідати на жорстку дієту – це може привести до погіршення здоров'я.

Харчування має бути смачним і різноманітним, додайте в раціон більше свіжих овочів і рибу. Не рекомендується влаштовувати розвантажувальні дні на кефірі та гречці.

У житті повинна бути фізична активність: біг, зарядка, гімнастика, плавання та інші вправи, які допоможуть спалити калорії і підтримати тіло в тонусі. Також корисні прогулянки на свіжому повітрі – вони поліпшать кровообіг і обмін речовин.

Харчування має бути смачним і різноманітним / Фото fitcurves

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Меню жінки після 40: яким воно має бути

З віком в організмі жінки вичерпується запас естрогену, гормону, який бере участь в обмінних процесах і відповідає за емоційну стабільність. Його нестача призводить до дратівливості і швидкої стомлюваності. Тому бажано включити в раціон рослинну їжу, що містить цей компонент, – зазначила Кален.

Які продукти включити в раціон

Лляна олія

Яблука і абрикоси

Гранати

Квасоля, нут, горох, соя

Селера, шпинат, спаржа, баклажани

Насіння гарбуза і горіхи ⠀

Курка

Риба

Молюски

Устриці

Кальмари

Куркума

Імбир.

Також Кален зазначила, що в раціоні повинні бути крупи: овес, жито, висівки, бурий рис і ячмінь. При цьому для підтримки форми потрібно стежити за порціями і не переїдати.