Як правильно харчуватися після 40 років: продукти, які потрібно включити в раціон
Після 40 років організм потребує підтримки: і це і правильно підібраний раціон, і фізична активність.
Які продукти слід включити в раціон після 40, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультант з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален в своєму Instagram.
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Як підтримувати форму після 40 років: загальні рекомендації
Після 40 років метаболізм сповільнюється, а гормональний фон змінюється. Тому не рекомендується сідати на жорстку дієту – це може привести до погіршення здоров'я.
Харчування має бути смачним і різноманітним, додайте в раціон більше свіжих овочів і рибу. Не рекомендується влаштовувати розвантажувальні дні на кефірі та гречці.
У житті повинна бути фізична активність: біг, зарядка, гімнастика, плавання та інші вправи, які допоможуть спалити калорії і підтримати тіло в тонусі. Також корисні прогулянки на свіжому повітрі – вони поліпшать кровообіг і обмін речовин.
Харчування має бути смачним і різноманітним / Фото fitcurves
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Меню жінки після 40: яким воно має бути
З віком в організмі жінки вичерпується запас естрогену, гормону, який бере участь в обмінних процесах і відповідає за емоційну стабільність. Його нестача призводить до дратівливості і швидкої стомлюваності. Тому бажано включити в раціон рослинну їжу, що містить цей компонент, – зазначила Кален.
Які продукти включити в раціон
- Лляна олія
- Яблука і абрикоси
- Гранати
- Квасоля, нут, горох, соя
- Селера, шпинат, спаржа, баклажани
- Насіння гарбуза і горіхи ⠀
- Курка
- Риба
- Молюски
- Устриці
- Кальмари
- Куркума
- Імбир.
Також Кален зазначила, що в раціоні повинні бути крупи: овес, жито, висівки, бурий рис і ячмінь. При цьому для підтримки форми потрібно стежити за порціями і не переїдати.
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