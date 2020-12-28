Пропонуємо чекліст, за яким можна перевірити свій процес схуднення. Дізнайтеся, чи все ви робите правильно.

У чеклісті зібрані основні пункти, які потрібно виконувати регулярно для успішного схуднення. Перелік рекомендує у своєму блозі лікарка Альбіна Комісарова.

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Голодування, детокси та відмова від певних продуктів не допомагають схуднути / Фото НВ

Типовими помилками при схудненні є недотримання цих пунктів. Отже, дізнайтеся, чи правильно ви позбуваєтеся зайвої ваги.

Перевірте своє схуднення за цими пунктами:

Я щодня їм білкові, цільнозернові продукти, фрукти та овочі, а також вживаю олію. Я не виключаю зі свого раціону лактозу та глютен, аби схуднути. Я не використовую БАДи для зниження ваги. Я регулярно гуляю, багато рухаюся, а також тренуюся. Я їм після 6 і повноцінно вечеряю. Я не забороняю собі окремі види продуктів та не вірю, що від картоплі, бананів або хліба можна набрати вагу. Я їм вуглеводи, особливо повільні. Я розумію, що схуднення відбувається рівномірно та не шукаю дієту для стегон або живота. Я вживаю вуглеводи й білок разом, адже знаю, що теорія роздільного харчування не доведена науково. Я не п'ю надто багато води "через силу", щоб схуднути. Я не використовую детокси та програми для очищення організму, адже розумію, що ці функції виконують печінка та нирки. Я не вірю, що існують чарівні продукти, які допоможуть схуднути.



Існує стереотип, що потрібно харчуватися тільки овочами, щоб схуднути / Фото My sport life

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Якщо ви дотримуєтеся цих пунктів – це значить, що процес вашого схуднення йде правильним шляхом. Продовжуйте вірити в науково доведені методи схуднення. До них відносять створення помірного дефіциту калорій та регулярні фізичні навантаження.