Чи правильно ви худнете: лікарка назвала перелік поширених помилок, що заважають позбутися ваги
Пропонуємо чекліст, за яким можна перевірити свій процес схуднення. Дізнайтеся, чи все ви робите правильно.
У чеклісті зібрані основні пункти, які потрібно виконувати регулярно для успішного схуднення. Перелік рекомендує у своєму блозі лікарка Альбіна Комісарова.
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Типовими помилками при схудненні є недотримання цих пунктів. Отже, дізнайтеся, чи правильно ви позбуваєтеся зайвої ваги.
Перевірте своє схуднення за цими пунктами:
- Я щодня їм білкові, цільнозернові продукти, фрукти та овочі, а також вживаю олію.
- Я не виключаю зі свого раціону лактозу та глютен, аби схуднути.
- Я не використовую БАДи для зниження ваги.
- Я регулярно гуляю, багато рухаюся, а також тренуюся.
- Я їм після 6 і повноцінно вечеряю.
- Я не забороняю собі окремі види продуктів та не вірю, що від картоплі, бананів або хліба можна набрати вагу.
- Я їм вуглеводи, особливо повільні.
- Я розумію, що схуднення відбувається рівномірно та не шукаю дієту для стегон або живота.
- Я вживаю вуглеводи й білок разом, адже знаю, що теорія роздільного харчування не доведена науково.
- Я не п'ю надто багато води "через силу", щоб схуднути.
- Я не використовую детокси та програми для очищення організму, адже розумію, що ці функції виконують печінка та нирки.
- Я не вірю, що існують чарівні продукти, які допоможуть схуднути.
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Якщо ви дотримуєтеся цих пунктів – це значить, що процес вашого схуднення йде правильним шляхом. Продовжуйте вірити в науково доведені методи схуднення. До них відносять створення помірного дефіциту калорій та регулярні фізичні навантаження.
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