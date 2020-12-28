Якщо регулярно порушувати гормональний режим, організм виснажується і відповідає хворобами та втратою працездатності. Розповідаємо, як потрібно планувати свій день, щоб завжди бути продуктивними та здоровими.

Якщо дотримуватися гормонального режиму дня, схуднути та утримувати вагу буде набагато простіше. Про це повідомляє в інстаграмі дієтолог Юрій Павлюкевич.

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Важливо засинати та прокидатися вчасно / Фото MolBuk

Гормональний режим у першій половині дня:

До 6:00 починається вироблення серотоніну. Його називають "гормоном щастя". Саме тому чимало тренерів та дієтологів радять вставати рано. О 6 ранку починає вироблятися кортизол. У цей час максимально працює логіка. Ефективно записувати плани на день, а також приймати важливі рішення. О 7 годині припиняється вироблення мелатоніну – гормону сну. Тому немає сенсу спати довше. О 8:00 починають вироблятися статеві гормони. Вони відповідають за формування м'язового каркасу. Це хороший час для фізичної активності та сніданку. З 10 до 14 години – пік роботи нейрогормонів. Це найкращий час для активної роботи та навчання.

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Краще вживати їжу відповідно до гормонального режиму / Фото Smachno.ua

Гормональний режим в другій половині дня:

З 14 до 16 години виділяється соматотропний гормон. У дітей цей гормон відповідає за ріст, а в дорослих – за молодість і красу. У цей час корисно подрімати протягом пів години, а потім – розім'ятися. З 17 години знижується рівень кортизолу, тому потрібно припиняти роботу і відкласти важливі рішення на наступний день. О 21 годині починає вироблятися мелатонін, тому настає час готуватися до сну.

Дієтолог радить засинати близько 22 години. Найвища цінність сну – з 22:00 до 4:00, потім організм відновлюється не так активно.



Регулярне порушення гормонального режиму призводить до проблем в організмі / Фото Tion

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Якщо ви часто порушуєте режим сну та харчування, засинаєте пізно вночі або під ранок – це може вплинути на не тільки на вагу, а й на здоров'я організму вцілому.