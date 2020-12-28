Если регулярно нарушать гормональный режим, организм истощается, отвечает болезнями и потерей работоспособности. Рассказываем, как нужно планировать свой день, чтобы всегда быть продуктивными и здоровыми.

Если придерживаться гормонального режима дня, похудеть и удерживать вес будет намного проще. Об этом сообщает в инстаграме диетолог Юрий Павлюкевич.

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Важно засыпать и просыпаться вовремя / Фото MolBuk

Гормональный режим в первой половине дня:

До 6:00 начинается выработка серотонина. Его называют "гормоном счастья". Именно поэтому многие тренеры и диетологи советуют вставать рано. В 6 утра начинает вырабатываться кортизол. В это время максимально работает логика. Эффективно записывать планы на день, а также принимать важные решения. В 7:00 прекращается выработка мелатонина – гормона сна. Поэтому нет смысла спать дольше. В 8:00 начинают вырабатываться половые гормоны. Они отвечают за формирование мышечного каркаса. Это хорошее время для физической активности и завтрака. С 10 до 14 часов – пик работы нейрогормонов . Это лучшее время для активной работы и учебы.



Лучше употреблять пищу в соответствии с гормональным режимом / Фото Smachno.ua

Гормональный режим во второй половине дня:

С 14 до 16 часов выделяется соматотропный гормон. У детей этот гормон отвечает за рост, а у взрослых – за молодость и красоту. В это время полезно вздремнуть в течение получаса, а затем – размяться. С 17 часов снижается уровень кортизола, поэтому наступает пора прекращать работу и отложить важные решения на следующий день. В 21:00 начинает вырабатываться мелатонин, поэтому наступает время готовиться ко сну.

Диетолог советует засыпать около 22 часов. Наивысшая ценность сна – с 22:00 до 4:00, затем организм восстанавливается не так активно.



Регулярное нарушение гормонального режима приводит к проблемам в организме / Фото Tion

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