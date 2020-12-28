Гормональный режим дня: почему важно есть, спать и тренироваться вовремя – объяснение диетолога
Если регулярно нарушать гормональный режим, организм истощается, отвечает болезнями и потерей работоспособности. Рассказываем, как нужно планировать свой день, чтобы всегда быть продуктивными и здоровыми.
Если придерживаться гормонального режима дня, похудеть и удерживать вес будет намного проще. Об этом сообщает в инстаграме диетолог Юрий Павлюкевич.
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Важно засыпать и просыпаться вовремя / Фото MolBuk
Гормональный режим в первой половине дня:
- До 6:00 начинается выработка серотонина. Его называют "гормоном счастья". Именно поэтому многие тренеры и диетологи советуют вставать рано.
- В 6 утра начинает вырабатываться кортизол. В это время максимально работает логика. Эффективно записывать планы на день, а также принимать важные решения.
- В 7:00 прекращается выработка мелатонина – гормона сна. Поэтому нет смысла спать дольше.
- В 8:00 начинают вырабатываться половые гормоны. Они отвечают за формирование мышечного каркаса. Это хорошее время для физической активности и завтрака.
- С 10 до 14 часов – пик работы нейрогормонов. Это лучшее время для активной работы и учебы.
Лучше употреблять пищу в соответствии с гормональным режимом / Фото Smachno.ua
Гормональный режим во второй половине дня:
- С 14 до 16 часов выделяется соматотропный гормон. У детей этот гормон отвечает за рост, а у взрослых – за молодость и красоту. В это время полезно вздремнуть в течение получаса, а затем – размяться.
- С 17 часов снижается уровень кортизола, поэтому наступает пора прекращать работу и отложить важные решения на следующий день.
- В 21:00 начинает вырабатываться мелатонин, поэтому наступает время готовиться ко сну.
Диетолог советует засыпать около 22 часов. Наивысшая ценность сна – с 22:00 до 4:00, затем организм восстанавливается не так активно.
Регулярное нарушение гормонального режима приводит к проблемам в организме / Фото Tion
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Если вы часто нарушаете режим сна и питания, засыпаете поздно ночью или под утро – это может повлиять на не только на вес, но и на здоровье организма в целом.
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