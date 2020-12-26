Наклон с широко расставленными ногами – упражнение, которое приносит пользу всему организму. Освойте технику выполнения этого упражнения и прочитайте о его значении для вашего тела.

Это упражнение часто выполняют в практике йоги, а также в других тренировках. Про наклон, который приносит пользу всему организму, сообщает Active 24 .

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Наклон с широко расставленными ногами:

укрепляет заднюю поверхность бедра,

улучшает кровообращение в теле,

стимулирует работу мозга,

положительно влияет на пищеварение,

тонизирует органы малого таза и брюшной полости,

снимает боль в спине, вызванную длительным сидением.



Можно углублять выполнение упражнения, если ваши мышцы достаточно растянуты / Фото super.ua

Техника выполнения упражнения:

Расставьте ноги на 2,5 ширины плеч. Отрегулируйте ширину ног так, чтобы вам было комфортно стоять. Поставьте ладони на бедра. Наклоните прямой корпус вперед, вытягивайте спину. Старайтесь поставить руки на пол, на одной линии со стопами. Дышите, оставайтесь в таком положении не менее 30 секунд.



Вариант исполнения наклона с широко расставленными ногами / Фото Yogafederation

Новичкам может быть сложно поставить руки на пол сразу. Поэтому для начала можно оставлять их на бедрах. Попробуйте каждый раз при выполнении упражнения растягивать спину все больше и в конце концов поставить руки на пол.

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