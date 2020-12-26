Какое упражнение улучшает пищеварение, самочувствие и снимает боль в спине: техника выполнения
Наклон с широко расставленными ногами – упражнение, которое приносит пользу всему организму. Освойте технику выполнения этого упражнения и прочитайте о его значении для вашего тела.
Это упражнение часто выполняют в практике йоги, а также в других тренировках. Про наклон, который приносит пользу всему организму, сообщает Active 24.
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Наклон с широко расставленными ногами:
- укрепляет заднюю поверхность бедра,
- улучшает кровообращение в теле,
- стимулирует работу мозга,
- положительно влияет на пищеварение,
- тонизирует органы малого таза и брюшной полости,
- снимает боль в спине, вызванную длительным сидением.
Можно углублять выполнение упражнения, если ваши мышцы достаточно растянуты / Фото super.ua
Техника выполнения упражнения:
- Расставьте ноги на 2,5 ширины плеч.
- Отрегулируйте ширину ног так, чтобы вам было комфортно стоять.
- Поставьте ладони на бедра.
- Наклоните прямой корпус вперед, вытягивайте спину.
- Старайтесь поставить руки на пол, на одной линии со стопами.
- Дышите, оставайтесь в таком положении не менее 30 секунд.
Вариант исполнения наклона с широко расставленными ногами / Фото Yogafederation
Новичкам может быть сложно поставить руки на пол сразу. Поэтому для начала можно оставлять их на бедрах. Попробуйте каждый раз при выполнении упражнения растягивать спину все больше и в конце концов поставить руки на пол.
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Углубляйте прогиб в спине, выполняйте упражнение регулярно. Синхронизируйте движения с циклами дыхания.
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