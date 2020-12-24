Йога для плеч: как расслабить спину после напряженного дня
Во время сосредоточенной работы за компьютером люди часто зажимают плечи и шею. Вечером, вместо отдыха, мы берем в руки телефон и продолжаем напрягать верхний отдел позвоночника. Рассказываем, как снять напряжение в области шеи и плеч.
Улучшить состояние плеч можно с помощью регулярных упражнений. Тренировку для снятия напряжения демонстрируют в блоге Yoga Daily Tutorial.
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Дайте своему телу отдохнуть после рабочего дня / Фото Svitlav
Упражнения из йоги предусматривают растяжку и развитие подвижности мышц и суставов.
Комплекс упражнений для плеч и шеи:
Начальная позиция – сидя на коленях или в позе лотоса.
Прокрутка плеч
Возьмите фитнес-резинку, эластичный бинт или обычный шарф. Держите его обеими руками позади себя. Поднимайте и опускайте руки с шарфом позади тела. Делайте это с максимальной амплитудой.
Растяжение мышц
Сцепите руки в замок за спиной. Заведите сцепленные руки за левый бок. Задержитесь в такой позиции на несколько циклов дыхания. Далее опустите руки в замке за спину, тоже задержитесь. Затем повторите в правую сторону.
Плечи и шея сильно напрягаются при стрессе / Фото Freepic
Разогрев плеч
- Вытяните руки в стороны. Ладони сожмите в кулаки, большие пальцы направьте вверх. Крутите руки так, чтобы большой палец смотрел вверх-вниз.
- Согните руки, поставьте ладони на плечи. Крутите руками, разогревая плечевые суставы. Повторяйте вперед и назад.
Замок руками
- Сцепите руки в вертикальный замок впереди. Левая рука – за головой, правая – лежит на грудной клетке, замок из рук расположен в районе плеча. Это статическая поза, потому задержитесь в ней. Затем повторите в другую сторону.
- Далее выполните вертикальный замок ладонями, но позади тела. Руки должны располагаться на спине.
Попробуйте уделить практике хотя бы несколько минут в день / Фото Englishdom
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Статика + динамика
- Опять возьмите ленту или шарф. Поверните руки с шарфом позади себя так, чтобы одна рука была вверху, а вторая – внизу.
- Сцепите руки в замок позади себя, ладони должны быть внизу. Сидя, отводите ладони как можно дальше от тела, задерживайтесь в такой позиции.
Больше упражнений для плеч и шеи посмотрите в видео:
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