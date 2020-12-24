Во время сосредоточенной работы за компьютером люди часто зажимают плечи и шею. Вечером, вместо отдыха, мы берем в руки телефон и продолжаем напрягать верхний отдел позвоночника. Рассказываем, как снять напряжение в области шеи и плеч.

Улучшить состояние плеч можно с помощью регулярных упражнений. Тренировку для снятия напряжения демонстрируют в блоге Yoga Daily Tutorial.

Актуально: Эти упражнения изменят ваше тело: пример тренировки на каждый день



Дайте своему телу отдохнуть после рабочего дня / Фото Svitlav

Упражнения из йоги предусматривают растяжку и развитие подвижности мышц и суставов.

Комплекс упражнений для плеч и шеи:

Начальная позиция – сидя на коленях или в позе лотоса.

Прокрутка плеч

Возьмите фитнес-резинку, эластичный бинт или обычный шарф. Держите его обеими руками позади себя. Поднимайте и опускайте руки с шарфом позади тела. Делайте это с максимальной амплитудой.

Растяжение мышц

Сцепите руки в замок за спиной. Заведите сцепленные руки за левый бок. Задержитесь в такой позиции на несколько циклов дыхания. Далее опустите руки в замке за спину, тоже задержитесь. Затем повторите в правую сторону.



Плечи и шея сильно напрягаются при стрессе / Фото Freepic

Разогрев плеч

Вытяните руки в стороны. Ладони сожмите в кулаки, большие пальцы направьте вверх. Крутите руки так, чтобы большой палец смотрел вверх-вниз. Согните руки, поставьте ладони на плечи. Крутите руками, разогревая плечевые суставы. Повторяйте вперед и назад.

Замок руками

Сцепите руки в вертикальный замок впереди. Левая рука – за головой, правая – лежит на грудной клетке, замок из рук расположен в районе плеча. Это статическая поза, потому задержитесь в ней. Затем повторите в другую сторону. Далее выполните вертикальный замок ладонями, но позади тела. Руки должны располагаться на спине.



Попробуйте уделить практике хотя бы несколько минут в день / Фото Englishdom

Обратите внимание: Почему болят колени: объяснение фитнес-експерта

Статика + динамика

Опять возьмите ленту или шарф. Поверните руки с шарфом позади себя так, чтобы одна рука была вверху, а вторая – внизу. Сцепите руки в замок позади себя, ладони должны быть внизу. Сидя, отводите ладони как можно дальше от тела, задерживайтесь в такой позиции.