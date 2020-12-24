Під час зосередженої роботи за комп'ютером люди часто затискають плечі та шию. Ввечері, замість відпочинку, ми беремо до рук телефон і продовжуємо напружувати верхній відділ хребта. Розповідаємо, як зняти напругу в області шиї та плеч.

Покращити стан плечового поясу можна за допомогою регулярних вправ. Тренування для зняття напруги демонструють у блозі Yoga Daily Tutorial.

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Дайте своєму тілу відпочити після робочого дня / Фото Svitlav

Вправи з йоги передбачають розтяжку та розвиток рухливості м'язів та суглобів.

Комплекс вправ для плеч та шиї:

Початкова позиція – сидячи на колінах, або у позі лотоса.

Прокручування плеч

Візьміть фітнес-резинку, еластичний бинт або звичайний шарф. Тримайте його обома руками позаду себе. Підіймайте та опускайте руки з шарфом позаду тіла. Робіть це з максимальною амплітудою.

Розтягування м'язів

Зчепіть руки в замок за спиною. Заведіть зчеплені руки за лівий бік. Затримайтеся у такій позиції на кілька циклів дихання. Далі опустіть руки в замку за спину, теж затримайтеся. Потім повторіть у правий бік.



Плечі та шия сильно напружуються при стресі / Фото Freepic

Розігрівання плеч

Витягніть руки в сторони. Долоні стисніть в кулаки, великі пальці направте вгору. Крутіть руки так, щоб великий палець дивився вгору-вниз. Зігніть руки, поставте долоні на плечі. Крутіть руками, розігріваючи плечові суглоби. Повторюйте вперед і назад.

Замок руками

Зчепіть руки у вертикальний замок попереду. Ліва рука – за головою, права – лежить на грудній клітці, замок з рук розташований в районі плеча. Це статична поза, тому затримайтеся у ній. Потім повторіть в інший бік. Далі виконайте вертикальний замок долонями, але позаду тіла. Руки мають розташовуватися на спині.



Спробуйте приділити практиці хоча б кілька хвилин щодня / Фото Englishdom

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Статика+динаміка

Знову візьміть стрічку або шарф. Прокручуйте руки з шарфом позаду себе так, щоб одна рука була вгорі, а друга – внизу. Зчепіть руки в замок позаду себе, долоні мають бути внизу. Сидячи відводьте долоні якомога далі від тіла, затримуйтеся в такій позиції.

Більше вправ для плеч та шиї подивіться у відео: