Ці вправи змінять ваше тіло: приклад тренування на кожен день
Якщо ви давно шукали простий і зрозумілий комплекс вправ на все тіло – спробуйте цей. Розповідаємо про нескладне тренування, що не потребує жодного інвентаря.
Про набір вправ для щоденного тренування повідомляє блог Home fitnes videos.
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Ці вправи підходять жінкам і чоловікам / Фото xvatit.com
"Ластівка" з підлоги
Скільки: 3 підходи по 20-30 разів.
Станьте на коліна та кисті. Підіймайте протилежну руку й ногу, доки вони не будуть паралельними до підлоги. Затримайтеся в такому положенні, опустіть кінцівки, але намагайтеся не ставити їх на підлогу. Далі виконайте для другої руки та ноги.
Вправа "ластівка" корисна для розвитку гнучкості / Фото Hololenses
Зворотні скручування
Скільки: 3 підходи по 20 разів.
Лежачи на підлозі, поставте руки за голову. Підійміть голову і ноги, зігнуті в колінах. З цього положення випрямляйте ноги та опускайте голову. Намагайтеся не класти голову й ноги на підлогу повністю.
Доторки до стоп лежачи
Скільки: 3 підходи по 30 разів.
Ляжте на спину, ноги зігніть у колінах. Підійміть плечовий пояс, руки витягніть. Тягніться однією рукою до стопи, потім в інший бік. Голову й плечі намагайтеся тримати піднятими.
Це тренування зможуть виконати навіть новачки / Фото ont.by
Скручування з підйомом ніг
Скільки: 3 підходи по 20 разів.
Підійміть ноги в позиції лежачи. Тягніться руками до стоп, далі розслабляйтеся. У період розслаблення намагайтеся не опускатися на підлогу повністю.
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Бічна планка
Скільки: 2 рази по 30 секунд.
Станьте в бічну планку, впирайтеся рукою та ліктем у підлогу. Після виконання зробіть також планку на інший бік.
Приклади виконання вправ перегляньте у відео:
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