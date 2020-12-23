Якщо ви давно шукали простий і зрозумілий комплекс вправ на все тіло – спробуйте цей. Розповідаємо про нескладне тренування, що не потребує жодного інвентаря.

Про набір вправ для щоденного тренування повідомляє блог Home fitnes videos.

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Ці вправи підходять жінкам і чоловікам / Фото xvatit.com

"Ластівка" з підлоги

Скільки: 3 підходи по 20-30 разів.

Станьте на коліна та кисті. Підіймайте протилежну руку й ногу, доки вони не будуть паралельними до підлоги. Затримайтеся в такому положенні, опустіть кінцівки, але намагайтеся не ставити їх на підлогу. Далі виконайте для другої руки та ноги.



Вправа "ластівка" корисна для розвитку гнучкості / Фото Hololenses

Зворотні скручування

Скільки: 3 підходи по 20 разів.

Лежачи на підлозі, поставте руки за голову. Підійміть голову і ноги, зігнуті в колінах. З цього положення випрямляйте ноги та опускайте голову. Намагайтеся не класти голову й ноги на підлогу повністю.

Доторки до стоп лежачи

Скільки: 3 підходи по 30 разів.

Ляжте на спину, ноги зігніть у колінах. Підійміть плечовий пояс, руки витягніть. Тягніться однією рукою до стопи, потім в інший бік. Голову й плечі намагайтеся тримати піднятими.



Це тренування зможуть виконати навіть новачки / Фото ont.by

Скручування з підйомом ніг

Скільки: 3 підходи по 20 разів.

Підійміть ноги в позиції лежачи. Тягніться руками до стоп, далі розслабляйтеся. У період розслаблення намагайтеся не опускатися на підлогу повністю.

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Бічна планка

Скільки: 2 рази по 30 секунд.

Станьте в бічну планку, впирайтеся рукою та ліктем у підлогу. Після виконання зробіть також планку на інший бік.

Приклади виконання вправ перегляньте у відео: