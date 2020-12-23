Ті, хто активно тренується, ходить у походи та багато рухається, можуть зіштовхнутися з болем в колінах. Цей неприємний момент позбавляє можливості вести активний спосіб життя і насолоджуватися рухом. Пояснюємо, які існують причиню болю в колінах.

Про причини болю в колінах, що можуть виникнути внаслідок тренувань, повідомляє тренерка Ольга Шамрай у своєму Instagram.

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Я не буду розглядати різні дегенеративні й патологічні причини болю. Для цього є лікарі. Але якщо ви пройшли обстеження і все в порядку, а біль залишився і заважає вам нормально жити, можливо, причини в інших порушеннях, – розповідає Ольга Шамрай.

Порушення, що не залежать від медичних причин, можна виправити самостійно.

Слабкість сідничних м'язів

Виникає тоді, коли сідничні м'язи не можуть контролювати положення ноги. Це може впливати на положення самого коліна та перенавантажувати зв'язки. Це і призводить до болю.



До болю в колінах можуть призвести порушення в роботі м'язів / Фото Ramsaydiagnostics

Проблеми в роботі стопи

Причинами болю можуть бути плоскостопість, вальгус (завал стопи всередину) й інші дисфункції. Вони часто стають причиною болю в коліні, адже воно забирає на себе частину навантаження.

Неправильне виконання вправ

Чимало різних вправ можуть призвести до пошкодження колін. Потрібно навантажувати їх помірно й обережно. Наприклад, у поперечному шпагаті багато людей перевантажують коліна, а цього робити не можна.



Потрібно правильно навантажувати коліна під час тренувань / Фото 7dach

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Зажими у м'язах

Якщо ваші м'язи мають зажими, це може впливати на їх коректну роботу. Відповідно, навантаження знову лягає на коліно і може призвести до болю.