Те, кто активно тренируется, ходит в походы и много двигается, могут столкнуться с болью в коленях. Этот неприятный момент лишает возможности вести активный образ жизни и наслаждаться движением. Объясняем, какие существуют причины боли в коленях.

О причинах боли в коленях, которые могут возникнуть в результате тренировок, сообщает тренер Ольга Шамрай в своем Instagram .

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Я не буду рассматривать различные дегенеративные и патологические причины боли. Для этого есть врачи. Но если вы прошли обследование и все в порядке, а боль осталась и мешает вам нормально жить, возможно, причины в других нарушениях, – рассказывает Ольга Шамрай.

Нарушения, которые не зависят от медицинских причин, можно исправить самостоятельно.

Слабость ягодичных мышц

Возникает тогда, когда ягодичные мышцы не могут контролировать положение ноги. Это может влиять на положение самого колена, перегружать связки и приводить к боли.



К боли в коленях могут привести нарушения в работе мышц / Фото Ramsaydiagnostics

Проблемы в работе стопы

Причинами боли могут быть плоскостопие, вальгус (завал стопы внутрь) и другие дисфункции. Они часто становятся причиной боли в колене, ведь оно берет на себя часть нагрузки.

Неправильное выполнение упражнений

Много разных упражнений могут привести к повреждению коленей. Нужно нагружать их умеренно и осторожно. Например, в поперечном шпагате многие перегружают колени, а этого делать нельзя.



Нужно правильно нагружать колени во время тренировок / Фото 7dach

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Зажимы в мышцах