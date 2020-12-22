Дряблая внутренняя поверхность бедра – очень распространенная проблема многих девушек и женщин.

Как от нее избавиться – показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Сегодня под прицелом проблемная зона многих девушек. Включаем по 1 из этих упражнений в свою тренировку пару раз в неделю, – отметила Самойлова.

Что нужно делать

Тренировка, которую можно выполнять как дома, так и в тренажерном зале, состоит из трех упражнений.

Для занятия понадобится фитнес-коврик, питьевая вода и гантели.

Приведение бедра из положения, лежа на боку. Делаем по 15-20 раз в 4 подхода. Приведение бедра с касанием второй ноги. В этом упражнении включаются косые мышцы живота. Выполняем по 20 раз на каждую ногу в 4 подхода.

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3. Выпад в сторону с касанием рукой пола. Когда упражнение покажется легким – используем гантели. Выполняем по 15 повторений на каждую ногу в 4 подхода.

И помним, если в той области бедра присутствует жир – упражнениями его не убрать. Нужен дефицит калорий и общее снижение процента жира в организме, – пояснила Самойлова.