В'яла внутрішня поверхня стегна – дуже поширена проблема багатьох дівчат і жінок.

Як від неї позбутися – показала віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Сьогодні під прицілом проблемна зона багатьох дівчат. Включаємо по 1 з цих вправ у своє тренування 2 рази на тиждень, – зазначила Самойлова.

Що потрібно робити

Тренування, яке можна виконувати як вдома, так і в тренажерному залі, складається з трьох вправ.

Для заняття знадобиться фітнес-килимок, питна вода і гантелі.

Приведення стегна з положення лежачи на боці. Робимо по 15-20 разів у 4 підходи. Приведення стегна з торканням другої ноги. У цій вправі включаються косі м'язи живота. Виконуємо по 20 разів на кожну ногу в 4 підходи.

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Випад у бік з торканням рукою підлоги. Коли вправа здаватиметься легкою – використовуємо гантелі. Виконуємо по 15 повторень на кожну ногу в 4 підходи.

І пам'ятаємо, якщо у тій області стегна присутній жир – вправами його не прибрати. Потрібен дефіцит калорій і загальне зниження відсотка жиру в організмі, – пояснила Самойлова.