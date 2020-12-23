Эти упражнения изменят ваше тело: пример тренировки на каждый день
Если вы давно искали простой и понятный комплекс упражнений на все тело – попробуйте этот. Рассказываем про несложную тренировку, которая не требует никакого инвентаря.
Про набор упражнений для ежедневной тренировки сообщает блог Home fitnes videos.
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Эти упражнения подходят и женщинам, и мужчинам / Фото xvatit.com
"Ласточка" с пола
Сколько: 3 подхода по 20-30 раз.
Станьте на колени и кисти. Поднимайте противоположную руку и ногу, пока они не будут параллельными полу. Задержитесь в таком положении, опустите конечности, но старайтесь не ставить их на пол. Далее выполните для другой руки и ноги.
Упражнение "ласточка" полезно для развития гибкости / Фото Hololenses
Обратные скручивания
Сколько: 3 подхода по 20 раз.
Лежа на полу, поставьте руки за голову. Поднимите голову и ноги, согнутые в коленях. Из этого положения выпрямляйте ноги и опускайте голову. Старайтесь не класть голову и ноги на пол полностью.
Прикосновения к стопам лежа
Сколько: 3 подхода по 30 раз.
Лягте на спину, ноги согните в коленях. Поднимите плечевой пояс, руки вытяните. Тянитесь одной рукой к стопе, затем в другую сторону. Голову и плечи старайтесь держать поднятыми.
Эту тренировку смогут выполнить даже новички / Фото ont.by
Скручивания с подъемом ног
Сколько: 3 подхода по 20 раз.
Поднимите ноги в позиции лежа. Тянитесь руками к стопам, дальше расслабляйтесь. В период расслабления старайтесь не опускаться на пол полностью.
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Боковая планка
Сколько: 2 раза по 30 секунд.
Станьте в боковую планку, упирайтесь рукой и локтем в пол. После выполнения сделайте также планку на другую сторону.
Примеры выполнения упражнений смотрите в видео:
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