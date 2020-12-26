Нахил з широко розставленими ногами – вправа, що приносить користь усьому організму. Опануйте техніку виконання цієї вправи та прочитайте про її значення для вашого тіла.

Цю вправу часто виконують в практиці йоги, а також в інших тренуваннях. Про нахил, що приносить користь усьому організму, повідомляє Active 24.

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Нахил з широко розставленими ногами:

укріплює задню поверхню стегна,

покращує кровообіг у тілі,

у тілі, стимулює роботу мозку,

позитивно впливає на травлення,

тонізує органи малого тазу та черевної порожнини,

та черевної порожнини, знімає біль в спині, викликаний тривалим сидінням.



Можна поглиблювати виконання вправи, якщо ваші м'язи достатньо розтягнуті / Фото super.ua

Техніка виконання вправи:

Розставте ноги на 2,5 ширини плеч. Відрегулюйте ширину ніг так, щоб вам було комфортно стояти. Поставте долоні на стегна. Нахиліть прямий корпус вперед, витягуйте спину. Намагайтеся поставити руки на підлогу, на одній лінії зі стопами. Дихайте, залишайтеся у такому положенні не менше 30 секунд.



Варіант виконання нахилу з широко розставленими ногами / Фото Yogafederation

Новачкам може бути складно поставити руки на підлогу одразу. Тому спершу можна залишати їх на стегнах. Спробуйте щоразу при виконанні вправи розтягувати спину все більше та зрештою поставити руки на підлогу.

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Поглиблюйте прогинання у спині, виконуйте вправу регулярно. Синхронізуйте рухи з циклами дихання.