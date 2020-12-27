Существует мнение, что овощи можно есть в большом количестве даже во время похудения, ведь они присутствуют в рационе многих диет.

Однако есть овощи, которые все же мешают похудеть. Какие именно – рассказала фитнес-тренер с никнеймом fat killers в своем Instagram.

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Мы привыкли слышать, что большое количество овощей разрешено даже при самых суровых диетах. Однако бывают случаи, когда, кажется, питание абсолютно правильное, а вот вес не уменьшается, а наоборот растет. Причиной такого парадокса могут стать именно овощи, – отметила fat killers.

Она пояснила, что в некоторых овощах содержится много крахмала, то есть скрытых углеводов, а также сахар. Поэтому подобные овощи – все равно что паста или десерт.

Кроме того, овощи с содержанием крахмала провоцируют выброс инсулина и усиление чувства голода. Это означает, что человек ест больше, чтобы компенсировать перепады сахара, соответственно, процесс избавления от лишнего веса замедляется.

Картофель замедлит процесс похудения / Фото youtube

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Какие о вощи нужно ограничить во время похудения

К калорийным овощам относятся:

кукуруза;

картофель;

фасоль;

горох.

Заменить перечисленные продукты могут: морковь, брокколи, болгарский перец и цукини.

Болгарский перец – отличный продукт во время похудения / Фото kamis