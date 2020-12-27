В последние годы правильное питание стало очень популярным и востребованным – все больше людей стараются вести здоровый образ жизни.

Как правильно готовить здоровую еду, рассказывает samoylenko_diet в Instagram.

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Зачастую не только качество продуктов имеет значение, но и способ их приготовления! Даже полезные продукты можно частично превратить во вредные, если использовать не тот вид термической обработки, – отметили диетологи.

Чего нужно избегать во время приготовления еды

Не рекомендуется употреблять жареную пищу. Это касается в первую очередь мяса. По словам диетологов, жареный бекон – "не просто вкусный продукт, но и опасный". Следует избегать коричневых и черных корочек на продуктах. Отмечается, что даже полезные орехи, семечки, овощи во время жарке "будут частично превращаться в продукт гликации".

Продукты гликации – это вещества, которые образуются при взаимодействии сахаров с белками, жирами и нуклеиновыми кислотами. То есть сахара "оседают" на молекулах белков (в первую очередь коллагена), будто склеивая их. Такие молекулы коллагена больше не смогут восстановиться. Продукты гликации воздействуют на кожу, в целом поражают работу клеток по всему телу и ускоряют процессы старения. Продукты гликации могут как образовываться в организме самостоятельно, так и попадать с пищей – отметили в клинике диетологии Самойленко.

Исключите карамелизированную пищу. Она тоже содержит продукты гликации. Это касается также кленового и кукурузного сиропов в термической обработке.

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