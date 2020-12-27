Як правильно готувати здорову їжу: лайфхаки від дієтологів
Останніми роками правильне харчування стало дуже популярним і затребуваним – все більше людей намагаються вести здоровий спосіб життя.
Як правильно готувати здорову їжу, розповідає samoylenko_diet в Instagram.
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Дуже часто не тільки якість продуктів має значення, але і спосіб їх приготування! Навіть корисні продукти можна частково перетворити на шкідливі, якщо використовувати не той вид термічної обробки, – відзначили дієтологи.
Чого потрібно уникати під час приготування їжі
- Не рекомендується вживати смажену їжу. Це стосується в першу чергу м'яса. За словами дієтологів, смажений бекон – "не просто смачний продукт, але і небезпечний".
- Слід уникати коричневих і чорних кірочок на продуктах. Відзначається, що навіть корисні горіхи, насіння, овочі під час смаження "будуть частково перетворюватися на продукт глікації".
Продукти глікації – це речовини, які утворюються при взаємодії цукрів з білками, жирами і нуклеїновими кислотами. Тобто цукри "осідають" на молекулах білків (в першу чергу колагену), ніби склеюючи їх. Такі молекули колагену більше не зможуть відновитися. Продукти глікації впливають на шкіру, в цілому вражають роботу клітин по всьому тілу і прискорюють процеси старіння. Продукти глікації можуть як утворюватися в організмі самостійно, так і потрапляти з їжею, – відзначили у клініці дієтології Самойленко.
- Виключіть карамелізовану їжу. Вона теж містить продукти глікації. Це стосується також кленового і кукурудзяного сиропів у термічній обробці.
Обмежте шкідливі продукти / Фото smartfoodexpo
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- Обмежте смажене. Продукти краще запікати, тушкувати і готувати на пару або грилі.
- Під час приготування їжі використовуйте керамічні поверхні і антипригарний посуд.
- М'ясо краще маринувати в лимонному соці, виноградному або яблучному оцті.
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