Багато з нас часто задаються питанням: що приготувати дитині на сніданок, щоб це було здорово, смачно і швидко.

Які страви підійдуть для дитячого сніданку, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста в своєму Instagram.

Читайте Як вживати молочні продукти: 3 правила від дієтолога

Харчування і спосіб життя дітей задають своєрідну "траєкторію" здоров'я усього подальшого життя. Батьки і значуще оточення у допідлітковому віці є прикладами і зразком для побудови подальших звичок щодо їжі. Тому виховуємо спочатку себе, а не дитину, – зазначила Лакуста.

За її словами, головна проблема дитячих сніданків – нестача часу у батьків на його приготування, відсутність апетиту у школярів або бажання їсти лише солодкі страви.

Яким повинен бути сніданок

швидким (запланованим з вечора);

з додаванням білка, жиру, клітковини, оскільки вони регулюють систему насичення / голод, знижують тягу до солодкого серед дня і не дозволяють переїдати в інші прийоми їжі.

Сніданки, багаті вуглеводами можуть стимулювати синдром гіперактивності дитини (що загрожує поганою успішністю і старанністю на заняттях), а також стимулюють переїдання в обід, – уточнила Лакуста.

Якщо у дитини є надлишкова вага, сніданок є для неї головним прийомом їжі, від якого залежить весь раціон протягом дня.

Сніданок для дітей краще продумати з вечора / Фото vkusnodoma

Цікаво Чому стрімко збільшилася вага: 9 поширених причин

Що вибрати на сніданок для дитини

Запіканка з полуницею.

Цілісні каші з горіхами, сиром, авокадо, яйцями і зеленню.

Омлет з овочами.

Цільнозерновий хліб з рікоттою, горіховою пастою і ягодами.

Склянка води з лимоном, полуницею і перемелені ягоди на хлібець з горіхами, відварене яйце.

Більшою мірою, як ми, дорослі, справу зі сніданками налагодимо – так все і піде, тому починайте зі своїх звичок, потім вимагайте з дітей, – резюмувала дієтологиня