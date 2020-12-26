Як має харчуватися дитина: кращі ідеї сніданку
Багато з нас часто задаються питанням: що приготувати дитині на сніданок, щоб це було здорово, смачно і швидко.
Які страви підійдуть для дитячого сніданку, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста в своєму Instagram.
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Харчування і спосіб життя дітей задають своєрідну "траєкторію" здоров'я усього подальшого життя. Батьки і значуще оточення у допідлітковому віці є прикладами і зразком для побудови подальших звичок щодо їжі. Тому виховуємо спочатку себе, а не дитину, – зазначила Лакуста.
За її словами, головна проблема дитячих сніданків – нестача часу у батьків на його приготування, відсутність апетиту у школярів або бажання їсти лише солодкі страви.
Яким повинен бути сніданок
- швидким (запланованим з вечора);
- з додаванням білка, жиру, клітковини, оскільки вони регулюють систему насичення / голод, знижують тягу до солодкого серед дня і не дозволяють переїдати в інші прийоми їжі.
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Сніданки, багаті вуглеводами можуть стимулювати синдром гіперактивності дитини (що загрожує поганою успішністю і старанністю на заняттях), а також стимулюють переїдання в обід, – уточнила Лакуста.
- Якщо у дитини є надлишкова вага, сніданок є для неї головним прийомом їжі, від якого залежить весь раціон протягом дня.
Сніданок для дітей краще продумати з вечора / Фото vkusnodoma
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Що вибрати на сніданок для дитини
- Запіканка з полуницею.
- Цілісні каші з горіхами, сиром, авокадо, яйцями і зеленню.
- Омлет з овочами.
- Цільнозерновий хліб з рікоттою, горіховою пастою і ягодами.
- Склянка води з лимоном, полуницею і перемелені ягоди на хлібець з горіхами, відварене яйце.
Більшою мірою, як ми, дорослі, справу зі сніданками налагодимо – так все і піде, тому починайте зі своїх звичок, потім вимагайте з дітей, – резюмувала дієтологиня
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