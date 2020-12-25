Досить часто ми помічаємо, що вага стрімко зросла, а пояснення цьому знайти не можемо.

Чому збільшується кількість кілограмів, розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.

Читайте Як схуднути до Нового року: 6 способів від дієтологині

Основні причини стрімкого збільшення ваги

У раціоні багато "простих вуглеводів". Вуглеводи затримують в організмі в 4 рази більше води, ніж важать самі. Продукти з великим вмістом солі. Всім відомо, що сіль затримує воду в організмі, і це може бути причиною збільшення ваги. Найчастіше йдеться про соління, ковбаси, консерви та солону рибу. Менструація. Перед критичними днями в організмі жінок затримується рідина, через яку вага може збільшитися на 1-2 кг. Крім того, у цей період підвищується апетит, який також може стати причиною росту ваги. Робота нирок і серця. Якщо у людини є порушення з роботою цих органів, в організмі може затримуватися рідина. Питний режим. Для нормального функціонування більшості органів потрібно вживати достатньо води. Інакше організм починає затримувати її про запас.

За темою Як не набрати зайву вагу під час свят: поради зіркового тренера

Препарати. Якщо ви приймаєте якісь ліки, наприклад, від діабету, гіпертонії, депресії, судом або мігрені, за місяць вага може зрости на кілька кілограмів. Простуда та ГРВІ. Хвороба змінює обмінні процеси в організмі і може рости вага. Застій в кишечнику. Зверніть увагу на те, як часто ви в відвідуєте туалет. Фізична активність. Часто вага збільшується після тренування. Особливо це стосується новачків або ж різкого збільшення інтенсивності занять.

Після навантаження м'язи набрякають (не плутайте з ростом м'язів), і цифри на вагах повзуть вгору, – пояснила тренерка.