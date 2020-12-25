Чому стрімко збільшилася вага: 9 поширених причин
Досить часто ми помічаємо, що вага стрімко зросла, а пояснення цьому знайти не можемо.
Чому збільшується кількість кілограмів, розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.
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Основні причини стрімкого збільшення ваги
- У раціоні багато "простих вуглеводів". Вуглеводи затримують в організмі в 4 рази більше води, ніж важать самі.
- Продукти з великим вмістом солі. Всім відомо, що сіль затримує воду в організмі, і це може бути причиною збільшення ваги. Найчастіше йдеться про соління, ковбаси, консерви та солону рибу.
- Менструація. Перед критичними днями в організмі жінок затримується рідина, через яку вага може збільшитися на 1-2 кг. Крім того, у цей період підвищується апетит, який також може стати причиною росту ваги.
- Робота нирок і серця. Якщо у людини є порушення з роботою цих органів, в організмі може затримуватися рідина.
- Питний режим. Для нормального функціонування більшості органів потрібно вживати достатньо води. Інакше організм починає затримувати її про запас.
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- Препарати. Якщо ви приймаєте якісь ліки, наприклад, від діабету, гіпертонії, депресії, судом або мігрені, за місяць вага може зрости на кілька кілограмів.
- Простуда та ГРВІ. Хвороба змінює обмінні процеси в організмі і може рости вага.
- Застій в кишечнику. Зверніть увагу на те, як часто ви в відвідуєте туалет.
- Фізична активність. Часто вага збільшується після тренування. Особливо це стосується новачків або ж різкого збільшення інтенсивності занять.
Після навантаження м'язи набрякають (не плутайте з ростом м'язів), і цифри на вагах повзуть вгору, – пояснила тренерка.
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