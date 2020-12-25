Почему резко увеличился вес: 9 распространенных причин
Довольно часто мы замечаем, что вес стремительно вырос, а объяснение этому найти не можем.
Почему увеличивается количество килограммов, рассказала фитнес-тренерка с никнеймом fat killers в Instagram.
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Основные причины резкого увеличения веса
- В рационе много "простых углеводов". Углеводы задерживают в организме в 4 раза больше воды, чем весят сами.
- Продукты с большим содержанием соли. Всем известно, что соль задерживает воду в организме, и это может быть причиной увеличения веса. Чаще всего речь идет о соленьях, колбасах, консервах и соленой рыбе.
- Менструация. Перед критическими днями в организме женщин задерживается жидкость, из-за которой вес может увеличиться на 1-2 кг. Кроме того, в этот период повышается аппетит, который также может стать причиной роста веса.
- Работа почек и сердца. Если у человека есть нарушения с работой этих органов, в организме может задерживаться жидкость.
- Питьевой режим. Для нормального функционирования большинства органов нужно употреблять достаточно воды. Иначе организм начинает задерживать ее впрок.
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- Препараты. Если вы принимаете какие-то лекарства, например, от диабета, гипертонии, депрессии, судорог или мигрени, за месяц вес может вырасти на несколько килограммов.
- Простуда и ОРВИ. Болезнь меняет обменные процессы в организме и может расти вес.
- Застой в кишечнике. Обратите внимание на то, как часто вы в посещаете туалет.
- Физическая активность. Часто вес увеличивается после тренировки. Особенно это касается новичков или тех, кто резко увеличивает интенсивность занятий.
После нагрузки мышцы отекают (не путайте с ростом мышц), и цифры на весах ползут вверх, – пояснила тренерка.
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