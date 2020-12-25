Довольно часто мы замечаем, что вес стремительно вырос, а объяснение этому найти не можем.

Почему увеличивается количество килограммов, рассказала фитнес-тренерка с никнеймом fat killers в Instagram. Читайте Как похудеть к Новому году: 6 способов от диетолога Основные причины резкого увеличения веса В рационе много "простых углеводов". Углеводы задерживают в организме в 4 раза больше воды, чем весят сами. Продукты с большим содержанием соли. Всем известно, что соль задерживает воду в организме, и это может быть причиной увеличения веса. Чаще всего речь идет о соленьях, колбасах, консервах и соленой рыбе. Менструация. Перед критическими днями в организме женщин задерживается жидкость, из-за которой вес может увеличиться на 1-2 кг. Кроме того, в этот период повышается аппетит, который также может стать причиной роста веса. Работа почек и сердца. Если у человека есть нарушения с работой этих органов, в организме может задерживаться жидкость. Питьевой режим. Для нормального функционирования большинства органов нужно употреблять достаточно воды. Иначе организм начинает задерживать ее впрок. По теме Как не набрать лишний вес во время праздников: советы звездного тренера Препараты. Если вы принимаете какие-то лекарства, например, от диабета, гипертонии, депрессии, судорог или мигрени, за месяц вес может вырасти на несколько килограммов. Простуда и ОРВИ. Болезнь меняет обменные процессы в организме и может расти вес. Застой в кишечнике. Обратите внимание на то, как часто вы в посещаете туалет. Физическая активность. Часто вес увеличивается после тренировки. Особенно это касается новичков или тех, кто резко увеличивает интенсивность занятий. После нагрузки мышцы отекают (не путайте с ростом мышц), и цифры на весах ползут вверх, – пояснила тренерка. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FAT KILLERS | online gym ™️ (@fat_killers_)