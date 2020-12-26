Многие из нас часто задаются вопросом: что приготовить ребенку на завтрак, чтобы это было здорово, вкусно и быстро.

Какие блюда подойдут для детского завтрака, рассказала диетолог Татьяна Лакуста в своем Instagram.

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Питание и образ жизни детей задают своеобразную "траекторию" здоровья всей последующей жизни. Родители и значимое окружение в доподростковом возрасте являются примерами и образцом для построения дальнейших устоев в отношении еды. Поэтому воспитываем сначала себя, а не ребенка, – отметила Лакуста.

По ее словам, главная проблема детских завтраков – нехватка времени у родителей на его приготовление, отсутствие аппетита у школьников или желание есть только сладкие блюда.

Каким должен быть завтрак

быстрым (запланированным с вечера);

с добавлением белка, жира, клетчатки, так как они регулируют систему насыщение / голод, снижают тягу к сладкому среди дня и не позволяют переедать в другие приемы пищи.

Завтраки, богатые углеводами могут стимулировать синдром гиперактивности ребенка (что чревато плохой успеваемостью и усидчивостью на занятиях), а так же такие стимулируют переедание в обед, – уточнила Лакуста.

Если у ребенка есть избыточный вес, завтрак является для него главным приемом пищи, от которого зависит вся еда в течение дня.

Завтрак для детей лучше продумать с вечера / Фото vkusnodoma

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Что выбрать на завтрак для ребенка

Запеканка с клубникой.

Цельные каши с орехами, сыром, авокадо, яйцами и зеленью.

Омлет с овощами.

Цельнозерновой хлеб с рикоттой, ореховой пастой и ягодами.

Стакан воды с лимоном, клубникой и перемолотые ягоды на хлебец c орехам, отварное яйцо.

В большей степени, как мы, взрослые, дело с завтраками наладим – так все и пойдет, поэтому начинайте со своих привычек, потом требуйте с детей, – резюмировала диетолог.