Многие из нас любят и регулярно употребляют молочную продукцию, однако не все знают, как это делать правильно.

Какие продукты можно есть и в каком количество, рассказывает samoylenko_diet в Instagram.

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Кому можно есть молочные продукты

Молочка может быть в вашем рационе, если нет:

непереносимости (подтвержденной медиками и исследованиями);

нарушений углеводного обмена (инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа). Важно: исключением является пармезан.

Что можно есть без опасений

кефир, йогурт без сладких наполнителей, ряженка, айран;

творог нормальной жирности;

молодые сыры (к ним относятся: фета, моцарелла, адыгейский, сулугуни, брынза);

козий сыр;

выдержанные сыры, пармезан.

Важно! Диетологи не рекомендуют употреблять следующие продукты: плавленный сыр, камамбер и бри, йогурты со сладким наполнителем, сладкие сырки, обезжиренные молочные продукты.

Молочные продукты нужно употреблять правильно / Фото bk55

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Правила употребления молочных продуктов

1. Один день – один молочный продукт. Например, если на завтрак вы ели творог, то в течение дня вы не повторяете кисломолочные продукты.

2. Молочные продукты не следует совмещать со сладким. Это связано с тем, что молочка сама по себе является продуктом с очень высоким инсулиновым индексом.

Добавляя к ним еще и варенье, мед, фрукты, мы превращаем блюдо в инсулиновую бомбу, – пояснили специалисты.

3. Молочку лучше употреблять до 15:00. Это связано с ее высоким инсулиновым индексом.

Также обращайте внимание на размер порции: