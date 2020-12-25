Как употреблять молочные продукты: 3 правила от диетолога
Многие из нас любят и регулярно употребляют молочную продукцию, однако не все знают, как это делать правильно.
Какие продукты можно есть и в каком количество, рассказывает samoylenko_diet в Instagram.
Читайте Почему зимой хочется сладкого: названы две главных причины
Кому можно есть молочные продукты
Молочка может быть в вашем рационе, если нет:
- непереносимости (подтвержденной медиками и исследованиями);
- нарушений углеводного обмена (инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа). Важно: исключением является пармезан.
Что можно есть без опасений
- кефир, йогурт без сладких наполнителей, ряженка, айран;
- творог нормальной жирности;
- молодые сыры (к ним относятся: фета, моцарелла, адыгейский, сулугуни, брынза);
- козий сыр;
- выдержанные сыры, пармезан.
Молочные продукты нужно употреблять правильно / Фото bk55
Интересно Как не набрать лишний вес во время праздников: советы звездного тренера
Правила употребления молочных продуктов
1. Один день – один молочный продукт. Например, если на завтрак вы ели творог, то в течение дня вы не повторяете кисломолочные продукты.
2. Молочные продукты не следует совмещать со сладким. Это связано с тем, что молочка сама по себе является продуктом с очень высоким инсулиновым индексом.
Добавляя к ним еще и варенье, мед, фрукты, мы превращаем блюдо в инсулиновую бомбу, – пояснили специалисты.
3. Молочку лучше употреблять до 15:00. Это связано с ее высоким инсулиновым индексом.
Также обращайте внимание на размер порции:
- дневная порция для творога должна составлять 100 г;
- кисломолочного напитка – 200-300 г;
- твердых сыров – 30-50 г.
Поделиться новостью