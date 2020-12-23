Почему зимой хочется сладкого: названы две главных причины
Все мы замечали, что в холодное время года нам больше хочется сладостей: шоколада, тортиков и прочих вкусностей.
С чем это связано, и как с этим бороться рассказала диетолог Карина Дейнеко, сообщает samoylenko_diet в Instagram.
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Причины тяги к сладкому
1. Дефицит витамина D
С наступлением холодов люди все больше времени проводят в помещении и получают мало солнечного света. Это может стать причиной дефицита витамина D.
Как распознать дефицит витамина D
- Тяга к кремовым жирным продуктам (например, десерты), изделием, которые содержат сливочное масло, молочной продукции.
- Раздражительность, перепады настроения.
- Можно сдать анализ крови на показатель Витамин Д 25-ОН.
Как пополнить запасы витамина D
- В профилактических целях в зимнее время года можно принимать по 1 таблетке каждое утро натощак в дозировке 2000 МЕ. Важно: согласуйте дозировку со своим врачом.
- Добавьте в свой свой рацион полезные жиры: авокадо, жирную рыбу, правильные масла (оливковое, тыквенное, кунжутное).
Плохое настроение может быть причиной тяги к сладкому / Фото 0432
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2. Плохое настроение
Изменения погоды часто становятся причиной хандры. Еда – самый простой способ улучшить настроение. Здесь на помощь приходят различные вкусности, от которых в организме поднимается уровень глюкозы и человек ощущает прилив сил. Важно понимать, что такой эффект очень краткосрочный, и вскоре снова растет аппетит и хочется сладкого.
Чтобы не заработать лишние сантиметры на талии, употребляйте сладости осторожно и в правильное время – до 15:00. А лучше всего – в качестве второго завтрака или за 15 минут до обеда, – отметила Дейнеко.
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