Всі ми помічали, що в холодну пору року нам більше хочеться солодощів: шоколаду, тортиків та іншої смакоти.

З чим це пов'язано, і як з цим боротися розповіла дієтологиня Карина Дейнеко, повідомляє samoylenko_diet в Instagram.

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Причини тяги до солодкого

1. Дефіцит вітаміну D

З настанням холодів люди все більше часу проводять у приміщенні і отримують мало сонячного світла. Це може стати причиною дефіциту вітаміну D.

Як розпізнати дефіцит вітаміну D

Тяга до кремових жирних продуктів (наприклад, десертів), виробів, які містять вершкове масло, молочної продукції.

Дратівливість, перепади настрою.

Можна здати аналіз крові на показник Вітамін Д 25-ОН.

Як поповнити запаси вітаміну D

У профілактичних цілях в зимову пору року можна приймати по 1 таблетці щоранку натщесерце у дозуванні 2000 МО. Важливо: узгодьте дозування зі своїм лікарем.

узгодьте дозування зі своїм лікарем. Додайте у свій свій раціон корисні жири: авокадо, жирну рибу, правильні олії (оливкова, гарбузова, кунжутна).

Поганий настрій може бути причиною тяги до солодкого / Фото 0432

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2. Поганий настрій

Зміна погоди часто стає причиною нудьги. Їжа – найпростіший спосіб поліпшити настрій. Тут на допомогу приходять різні смаколики, від яких в організмі піднімається рівень глюкози і людина відчуває прилив сил. Важливо розуміти, що такий ефект дуже короткостроковий, і незабаром знову зростає апетит і хочеться солодкого.

Щоб не заробити зайві сантиметри на талії, вживайте солодощі обережно і у правильний час – до 15:00. А найкраще – як другий сніданок або за 15 хвилин до обіду, – зазначила Дейнеко.