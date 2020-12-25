Багато хто з нас любить і регулярно вживає молочну продукцію, однак не всі знають, як це робити правильно.

Які продукти можна їсти і в якому кількість, розповідає samoylenko_diet в Instagram.

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Кому можна їсти молочні продукти

Молочка може бути у вашому раціоні, якщо немає:

непереносимості (підтвердженої медиками та дослідженнями);

порушень вуглеводного обміну (інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу). Важливо: винятком є пармезан.

Що можна їсти без побоювань

кефір, йогурт без солодких наповнювачів, ряжанка, айран;

сир нормальної жирності;

свіжий сир (до них відносяться: фета, моцарелла, адигейський, сулугуні, бринза);

козиний сир;

витримані сири, пармезан.

Важливо! Дієтологи не рекомендують вживати такі продукти: плавлений сир, камамбер і брі, йогурти з солодким наповнювачем, солодкі сирки, знежирені молочні продукти.

Молочні продукти потрібно вживати правильно / Фото bk55

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Правила вживання молочних продуктів

1. Один день – один молочний продукт. Наприклад, якщо на сніданок ви їли сир, то протягом дня ви не повторюєте кисломолочні продукти.

2. Молочні продукти не слід поєднувати з солодким. Це пов'язано з тим, що молочка сама по собі є продуктом з дуже високим інсуліновим індексом.

Додаючи до них ще й варення, мед, фрукти, ми перетворюємо страву в інсулінову бомбу, – пояснили фахівці.

3. Молочку краще вживати до 15:00. Це пов'язано з її високим інсуліновим індексом.

Також звертайте увагу на розмір порції: