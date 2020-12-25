Як вживати молочні продукти: 3 правила від дієтолога
Багато хто з нас любить і регулярно вживає молочну продукцію, однак не всі знають, як це робити правильно.
Які продукти можна їсти і в якому кількість, розповідає samoylenko_diet в Instagram.
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Кому можна їсти молочні продукти
Молочка може бути у вашому раціоні, якщо немає:
- непереносимості (підтвердженої медиками та дослідженнями);
- порушень вуглеводного обміну (інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу). Важливо: винятком є пармезан.
Що можна їсти без побоювань
- кефір, йогурт без солодких наповнювачів, ряжанка, айран;
- сир нормальної жирності;
- свіжий сир (до них відносяться: фета, моцарелла, адигейський, сулугуні, бринза);
- козиний сир;
- витримані сири, пармезан.
Молочні продукти потрібно вживати правильно / Фото bk55
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Правила вживання молочних продуктів
1. Один день – один молочний продукт. Наприклад, якщо на сніданок ви їли сир, то протягом дня ви не повторюєте кисломолочні продукти.
2. Молочні продукти не слід поєднувати з солодким. Це пов'язано з тим, що молочка сама по собі є продуктом з дуже високим інсуліновим індексом.
Додаючи до них ще й варення, мед, фрукти, ми перетворюємо страву в інсулінову бомбу, – пояснили фахівці.
3. Молочку краще вживати до 15:00. Це пов'язано з її високим інсуліновим індексом.
Також звертайте увагу на розмір порції:
- денна порція для сиру повинна складати 100 г;
- кисломолочного напою – 200-300 г;
- твердих сирів – 30-50 м.
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