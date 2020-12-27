Існує думка, що овочі можна їсти у великій кількості навіть під час схуднення, адже вони присутні у раціоні багатьох дієт.

Однак є овочі, які все ж заважають схуднути. Які саме – розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers у своєму Instagram.

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Ми звикли чути, що велика кількість овочів дозволена навіть при найсуворіших дієтах. Однак трапляються випадки, коли, здається, харчування абсолютно правильне, а ось вага не зменшується, а навпаки зростає. Причиною такого парадоксу можуть стати саме овочі, – зазначила fat killers.

Вона пояснила, що у деяких овочах міститься багато крохмалю, тобто прихованих вуглеводів, а також цукор. Тому подібні овочі – все одно що паста чи десерт.

Крім того, овочі з вмістом крохмалю провокують викид інсуліну та посилення відчуття голоду. Це означає, що людина їсть більше, щоб компенсувати перепади цукру, відповідно, процес позбавлення від зайвої ваги сповільнюється.

Картопля сповільнить процес схуднення / Фото youtube

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Які овочі потрібно обмежити під час схуднення

До калорійних овочів відносяться:

кукурудза;

картопля;

квасоля;

горох.

Замінити перераховані продукти можуть: морква, броколі, болгарський перець та цукіні.

Болгарський перець – відмінний продукт під час схуднення / Фото kamis