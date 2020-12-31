Некоторые продукты питания могут влиять на настроение человека. Однако употреблять их нужно правильно.

Какую пищу следует есть, когда и в каком количестве рассказали диетологи из samoylenko_diet в Instagram.

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Наши органы пищеварения, а именно кишечник — влияют на наше настроение и отвечают за иммунитет в целом. Стресс влияет на пищевое поведение, многим хочется больше сладкого и калорийного. Чтобы не было скачков веса, нужно научиться балансировать энергию, – отметили диетологи.

По их словам, для баланса энергии помогут:

витамины группы В, витамин С и D;

цинк, йод, селен, калий, магний;

Омега-3, которые содержатся в жирных сортах рыбы.

Омега-3 улучшает работу мозга и содержит аминокислоту триптофан. Как следствие — вырабатывается серотонин, – пояснили медики.

Какие продукты делают человека счастливее

Рыба и морепродукты. Эти продукты должны быть основным приемом пищи (по 100-150 г в день).

Эти продукты должны быть основным приемом пищи (по 100-150 г в день). Шоколад – самый известный способ борьбы с депрессией. Он содержит магний, который помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса). Шоколад можно есть до 15:00, но не более 30 г в день. Важно: процент какао должен быть не менее 75%.

– самый известный способ борьбы с депрессией. Он содержит магний, который помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса). Шоколад можно есть до 15:00, но не более 30 г в день. Важно: процент какао должен быть не менее 75%. Фрукты и овощи позволяют создать питательную флору для кишечника. Они содержат витамины группы В, микроэлементы и клетчатку.

По словам диетологов, идеальным фруктом для поднятия настроения является банан. Но есть его нужно в первой половине дня.

Орехи (за исключением арахиса и кешью), семена льна, кунжута, тыквы содержат Омега-3 и железо и также подходят для перекуса.

(за исключением арахиса и кешью), семена льна, кунжута, тыквы содержат Омега-3 и железо и также подходят для перекуса. Кисломолочные продукты (кефир или натуральный йогурт) нужны для комфорта кишечника. Рекомендуется употреблять 200-250 мл во второй половине дня и не совмещать с фруктами.

(кефир или натуральный йогурт) нужны для комфорта кишечника. Рекомендуется употреблять 200-250 мл во второй половине дня и не совмещать с фруктами. Цельнозерновые крупы способствуют метаболизму. Их нужно есть до 15:00.

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Мясо и субпродукты положительно влияют на настроение и иммунитет, так как содержат железо. Красные сорта мяса рекомендуется есть в обед с овощами. Белое мясо можно и на ужин.

положительно влияют на настроение и иммунитет, так как содержат железо. Красные сорта мяса рекомендуется есть в обед с овощами. Белое мясо можно и на ужин. Бобовые не только позволяют контролировать уровень сахара, но и повышают уровень гормона счастья.

не только позволяют контролировать уровень сахара, но и повышают уровень гормона счастья. Вода положительно влияет на эмоции человека и помогает снизить вес. Пить нужно за полчаса до еды и через час после.

Если в течение дня вы будете добавлять эти продукты в свой рацион, то через короткий промежуток времени будете чувствовать себя более счастливыми и здоровыми, – резюмировали диетологи.