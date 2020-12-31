Если ты давно мечтаешь избавиться от лишнего веса, то должен знать, что есть привычки, которые этому мешают.

Какие утренние действия не дают тебе сбросить килограммы, рассказала фитнес-тренер fat killers в Instagram.

Интересно Почему постоянно хочется есть: названы 2 причины

Отсутствие зарядки

Каждое утро должна быть хотя бы небольшая разминка. Так организм быстрее проснется и скорее будет работать, а это значит, что и переваривать съеденное за день тоже будет быстрее.

Двойной латте

Употребляя каждое утро этот напиток, вы можете даже не догадываться о том, что для переваривания латте нужно очень сильно постараться. И, да, он приведет к лишним килограммам.

Вкусный напиток имеет "побочку" / Фото racion

Читайте Как стать счастливым с помощью еды: названы продукты для настроения

Негативное мышление

В каждом дне есть что-то хорошее и доброе. Начинайте каждое утро с позитивных мыслей – так уровень стресса значительно снизится и заедать пампушками плохое настроение больше не захочется.

Бутерброды

Самая опасная привычка для тех, кто хочет похудеть. Особенно это касается тех, кто выбирает белый свежий хлеб. Вместо заряда энергии организм получает кучу лишних калорий, которые оседают на бедрах и талии. Начинайте утро с каш с ягодами и фруктами.

Бутерброды – самая большая опасность для человека, который худеет / Фото belochka77